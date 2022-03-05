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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| محافظ القاهرة يتفقد معرض مصر بقت أحلى.. طارق شوقي يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

محافظ القاهرة يتفقد معرض مصر بقت أحلى ضمن احتفالية طلاب المدارس

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية طلاب المدارس بمعرض "مصر بقت أحلى " اليوم السبت.

يضم المعرض أعمال الطلاب الفنية التي تجسد إنجازات الدولة خلال 7 سنوات من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

بدء الدراسة بالدفعة الرابعة للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء حول بدء الدراسة للدفعة الرابعة بالدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ وذلك بالشراكة بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس.

 

جامعة عين شمس تعلن عن منح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022.

 

منح الدكتوراه الشرفية لأسمى باحثين توفيا في جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالإجماع على منح درجة الدكتوراه الشرفية لكل من الباحثة شيماء الزلاط عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، نظرًا لوفاتهم بعد الانتهاء من إعداد رسائلهم العملية وقبل استكمال إجراءات المناقشة.

 

شوقي لـ طلاب الثانوية العامة: ذاكروا وماتشغلوش بالكم بعقد الامتحانات ورقيا او إلكترونيا

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022

حيث قال وزير التربية والتعليم : نصيحة ل طلاب الثانوية العامة 2022 ، نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الإنشغال بأى أمور أخرى.

 

محافظ القاهرة:الدولة تولى اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية لإبراز مواهبهم

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض "مصر بقت أحلى" للأنشطة الطلابية والذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة . 
 

التعليم تنظم المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال "قطاع الخدمات والأنشطة - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية "الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية"، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة.

 

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