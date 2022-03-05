أخبار التعليم| محافظ القاهرة يتفقد معرض مصر بقت أحلى.. طارق شوقي يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية طلاب المدارس بمعرض "مصر بقت أحلى " اليوم السبت.

يضم المعرض أعمال الطلاب الفنية التي تجسد إنجازات الدولة خلال 7 سنوات من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء حول بدء الدراسة للدفعة الرابعة بالدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ وذلك بالشراكة بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس.

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022.

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالإجماع على منح درجة الدكتوراه الشرفية لكل من الباحثة شيماء الزلاط عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، نظرًا لوفاتهم بعد الانتهاء من إعداد رسائلهم العملية وقبل استكمال إجراءات المناقشة.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022

حيث قال وزير التربية والتعليم : نصيحة ل طلاب الثانوية العامة 2022 ، نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الإنشغال بأى أمور أخرى.

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض "مصر بقت أحلى" للأنشطة الطلابية والذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة .



نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال "قطاع الخدمات والأنشطة - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية "الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية"، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة.