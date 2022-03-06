مصطفى بكري يرصد تاريخ عائلة الأشراف النيابية

يستمر النائب مصطفى بكري في مواصلة سرد حلقاته المخصصة لرصد تاريخ العائلات البرلمانية فى مصر، والتي لعبت أدوارًا مهمة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، منذ نشأة «مجلس المشورة» فى عهد محمد على 1829، مرورًا بكافة المجالس والبرلمانات التى سبقت قيام ثورة 23 يوليو.

وخصص مصطفى بكري حلقته الثالثة عشر، في الحديث عن عائلة اشرف قنا والذي ينتمون ينتمون إلى الأشراف (الجمامزة) وأجدادهم كانوا أمراء للمدينة المنورة والشيخ محمد بكرى جودى أول النواب.

واحتلت قبيلة الأشراف فى قنا مكانة هامة في التاريخ البرلمانى من خلال نوابها الذين حققوا نجاحات كبرى منذ الجمعية العمومية فى ديسمبر 1891 حيث فاز الشيخ محمد بكرى جودى عمدة قنا والذى ينتمى إلى القبيلة بأول مقعد برلمانى ممثلاً لأشراف قنا، ثم توالى تمثيلهم فى المقاعد البرلمانية للمجالس النيابية المختلفة حتى اليوم.

وفى العديد من الدورات كانت القبيلة تفوز بأكثر من مقعد فى الدورة الواحدة، وكان أبرز هؤلاء النواب فى التاريخ المعاصر يس باشا حامد وزير الأوقاف عام 1950، والدكتور اسماعيل معتوق الذى تربع على مقعده البرلمانى لدورات عديدة حتى رحيله، حيث ودعته قبائل قنا كما لم تودع أحدًا من قبل أو بعد، وينتمى أبناء قبيلة الأشراف الذين يتواجدون فى العديد من القرى والمناطق المنتشرة ببندر ومركز قنا إلى الأشراف الجمامزة، والذين لهم تواجدهم فى مناطق عديدة بأنحاء الجمهورية.

«أشراف قنا» ودورهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية

والأشراف الجمامزة فى قنا ينتسبون إلى جدهم الأكبر الشريف جمال الدين جماز، وهم أمراء المدينة المنورة منذ عهد الدولة العباسية وحتى القرن الثالث عشر الهجرى.

واستوطن الأشراف الجمامزة فى مدن وقرى قنا بعد أن رحلوا من المدينة المنورة، حيث وجدوا ترحابًا كبيرًا من حكام مصر فى هذا الوقت، حتى أن السلطان الملك المؤيد يوسف بن السلطان صلاح الدين الأيوبى أوقف لهم نصف أراضى قنا، وحفصه وغيرها تقديرًا لمكانتهم.

وفى البداية استقر المقام بالمهاجرين من الأشراف الجمامزة فى كوم الأشراف بمحافظة الشرقية، ثم رحلوا بعد فترة من الوقت إلى صعيد مصر، حيث استقروا فى المناطق الموقوفة لهم بقنا مع أشراف بنى حسن العنقاوية.

وانتشرت ذرية الشريف جماز بقرى الأشراف البحرية والقبلية والغربية والشرقية وأصبحت لهم قوتهم ومكانتهم ونفوذهم، وبعد عقود من الزمن قرر بعض الأشراف الجمامزة العودة إلى المدينة المنورة وتحديدًا فى أواخر القرن الثانى عشر الهجرى وينقسم الأشراف الجمامزة فى قنا إلى تسعة بطون هم:

- البطن الأول: (المخادمة) وهم بنو الشريف (مخدم بضم الميم وهو الرجل كثير الخدم) بن بوير بن هاشم بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن الثانى: (الشويخات) وهم بنو الشريف شيوخ بن بوير بن هاشم بن مهنا بن الأمير جمال الدين جمال.

- البطن الثالث: (البطاطخة) وهم بنو الشريف بطيخ (بضم الباء، وهو الرجل شديد البأس) بن بوير بن هاشم بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن الرابع: (أولاد سرور) وهم بنو الشريف سرور بن ديبس بن نجاد بن جيده بن قاسم بن الأمير على بن الأمير عمر بن الأمير القاسم بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن الخامس: (البدور) وهم بنو الشريف بدر بن نجد بن جماز الثانى بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن السادس: (الدغيمات) وهم بنو الشريف دغيم بن هاشم بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن السابع: (الكراوين) وهم بنو الشريف كروان بن هاشم بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن الثامن: (النوائل) وهم بنو الشريف نائل بن جماز الثانى بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

- البطن التاسع: (العمارات) وهم بنو الشريف عمارة بن جماز الثانى بن مهنا بن الأمير جمال الدين جماز.

ويتمركز الأشراف الجمامزة فى عدة قرى وهى الأشراف البحرية وتضم (المخادمة- البطاطخة- الشويخات- الجزيرية- الشيخ عيسى أولاد سرور- عزبة حامد).

- الأشراف القبلية وتضم عدة قرى هى: (الخربة- الدغيمات- الكوم- الدومة- نجع العبودى).

- الأشراف الشرقية: وتضمنها (نجع الحى- نجع حمدلله).

- الأشراف الغربية: وتضم (الكراوين- العسيلية- الخصاص- النوابعة). كانت قبيلة أشراف قنا بعائلاتها المختلفة لها وجودها البرلمانى منذ 15 ديسمبر 1891، حيث انتخب الشيخ محمد بكرى جودى عمدة قنا وهو ينتمى إلى هذه القبيلة عضوًا بالهيئة النيابية الثانية للجمعية العمومية، وكانت له ممتلكات وأراضٍ كثيرة، ومعروف عنه الكرم وخدمة الأهالى وإنشاء العديد من المشروعات الاجتماعية لخدمة الفقراء، وقد أنشأ سبيل جودى، وهو خال ياسين باشا حامد وزير الأوقاف فيما بعد، وقد ظل النائب محمد بكرى جودى عضوًا بالبرلمان حتى السابع من فبراير 1894.

الشيخ محمد بكرى جودى أول النواب.. والمهندس أشرف رشاد آخرهم

أشرف رشاد

وفى الهيئة النيابية الرابعة انتخب حسن بكرى جودى بك وهو ينتمى إلى قبيلة الأشراف عضوًا بمجلس شورى القوانين فى الانتخابات التكميلية عام 1905 بدلاً من إبراهيم على أفندى والذى سقطت عضويته لانتهاء مدته فى مجلس المديرية، وفى 17 يناير 1914، صدر حكم بإلغاء انتخاب النائب حسن بكرى وانتخب بدلاً منه متولى حسن حزين.

«أشراف قنا» ودورهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية

وفى أول انتخابات لمجلس النواب بعد صدور دستور 1923 تم انتخاب مكرم عبيد أفندى، وهو من مواليد قنا، وذلك تقديرًا لموقفه الوطنى حيث نفى إلى جزيرة سيشل مع سعد باشا زغلول حتى عام 1923، فانتخب عضوًا فى مجلس النواب- الهيئة النيابية الأولى عام 1924 عن دائرة قنا.

وفى 23 مارس 1925 انتخب يس باشا أحمد حامد من رموز قبيلة الأشراف نائبًا عن قنا فى مجلس النواب 1925 الهيئة النيابية الثانية حيث كان يس باشا من الشخصيات المرموقة فى البلاد، عين وكيلاً للنيابة العامة فى بداية حياته، ثم رئيسًا لمحكمة الجنايات، ثم مستشارًا ملكيًّا لوزارة الداخلية كما عين فى عام 1938 نائبًا عامًّا حتى أغسطس 1939، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة عام 1940، وقد عين فى عام 1950 وزيرًا للأوقاف المصرية، وقد انتخب نائبًا لأربع دورات فى 1925 -1942-1938 1950.

وفى الهيئة النيابية الثالثة لمجلس النواب (1926 - 1928) فاز وليم مكرم عبيد أفندى على منافسه هشام محمد مهنا أفندى، كما فاز فى الهيئة النيابية الرابعة عام 1930 على منافسه أحمد محمد إبراهيم الناظر.

وفى الهيئة النيابية الخامسة لمجلس النواب 1931 - 1934 فاز صاحب العزة عمر أحمد حامد بك (قبيلة الأشراف) عن دائرة قنا، كما فاز فكرى الصغير سيد أحمد حسن، وهو من (الأشراف الغربية) عن دائرة قفط فى انتخابات نفس الهيئة، ويذكر أن عمر بك أحمد حامد فاز بعضوية مجلس النواب لمدة خمس دورات متتالية.

وفى الهيئة السادسة 1936- 1938 لمجلس النواب فاز النائب فكرى بك الصغير سيد أحمد (الأشراف) عن دائرة قفط، والذى نجح على منافسه على محمد إسماعيل، بينما فاز عمر أحمد حامد بك (الأشراف) لعضوية البرلمان عن دائرة دشنا وكانت المنافسة قوية بينه وبين الشيخ خليفة محمود عبد الله والشيخ محمد أبو زيد خليفة والشيخ جمعة محمد حمد يحيى، ثم أسفرت الإعادة عن فوزه على الشيخ خليفة محمود عبد الله، كما فاز مكرم عبيد باشا عن دائرة قنا فى هذه الدورة البرلمانية.

«أشراف قنا» ودورهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية

وفى مجلس النواب 1938 - 1942 انتخب يس أحمد حامد بك (الأشراف) عضوًا فى الهيئة النيابية السابعة فى 30 مارس 1938، إلا أنه فضل الوظيفة الحكومية على عضوية البرلمان، وانتخب بدلاً منه عمر أحمد حامد بك (الأشراف) فى 19 يونيه 1938 عن دائرة قنا وقد فاز بعضوية المجلس فى هذه الهيئة فكرى الصغير السيد (الأشراف) عن دائرة البلاص، من الجولة الأولى على منافسه أمين محمد عوض عبد الحميد وقد توفى النائب فى عام 1964، أما دائرة قفط فقد فاز فيها على محمد إسماعيل بك على منافسه على نجيب بدر أفندى.

وفى 17 مارس 1942 فاز مكرم عبيد باشا بعضوية مجلس النواب فى الهيئة النيابية الثامنة، إلا أنه وبعد أن قدم استجوابه الشهير إلى مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء حول الوقائع الواردة فى الكتاب الأسود والمتعلقة باستغلال النفوذ والانتفاع الشخصى على حساب مصلحة البلاد فى 12 مايو 1943 قام المجلس بفصله استنادًا إلى أغلبيته الوفدية بعد سقوط الاستجواب، فانتخب بدلاً منه النائب عمر أحمد حامد بك (الأشراف) بالتزكية فى 21 أغسطس 1943، وتوفى فى 12 مايو 1944، فانتخب بدلاً منه نجله عبد الخالق عمر أحمد حامد (الأشراف) بالتزكية فى 20 يونيه 1944 وفاز أيضًا يس باشا أحمد حامد فى دائرة (الأشراف الغربية)، وكانت الإعادة بينه وبين الشيخ حسن محمد حسن حمد قناوى.

وفى الهيئة التاسعة لمجلس النواب 1945 - 1949 فاز مكرم عبيد باشا عن دائرة قنا، بينما فاز الشيخ حسن النجار (الأشراف) عن دائرة مركز قنا واسمه بالكامل (حسن محمد حسن حمد قناوى)، وهو حاصل على كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومن علماء الأزهر الشريف، ومن أبنائه محمود حسن النجار عضو مجلس الشعب فى دورة 1990 - 1995، واللواء جمال حسن النجار عضو مجلس الشعب عن عام 2010، وقد توفى الشيخ النائب حسن النجار فى عام 1996.

وفى هذه الدورة فاز أيضًا الشيخ أحمد على حسن عرابى عن دائرة أولاد عمرو، وهو من جزيرة الطوابية بمركز قنا، وكان مديرًا لمنطقة قنا التعليمية.

أما عن الهيئة النيابية العاشرة لمجلس النواب 1950 - 1952 فقد فاز فيها صاحب المعالى يس أحمد باشا حامد (الأشراف) على مكرم عبيد باشا، وأيضًا على محمد نصر الدين محارب أفندى حيث عين يس باشا وزيرًا للأوقاف فى حكومة الوفد عقب هزيمة مكرم عبيد فى انتخابات 1950، ثم توفى فى الثالث من سبتمبر 1966.

ونجح فى هذه الدورة أيضًا النائب عبد الخالق عمر حامد (الأشراف) عن دائرة أولاد عمرو، وقد كان عضوًا بارزًا فى حزب الوفد وفاز على منافسه فكرى الصغير أفندى، وتوفى فى عام 1988 بعد رحلة عطاء طويلة حيث شيع الآلاف جنازته، وكان قد بلغ من العمر 82 عامًا.

أما عن مجلس الشيوخ فى هذه الفترة فقد مثّل قنا فى المجلس من 23 فبراير 1924 النائب عبد الرحيم محمد مهنا أفندى (الأشراف) وكان يعمل محاميًا وانتخب أول نقيب للمحامين بقنا وقد خرج بموجب القرعة التى تم إجراؤها فى 12/3/1930، ثم جرت إعادة انتخابه فى 15/5/1930، وفى انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت فى أبريل 1936 فاز عبد الرحيم بالتزكية، إلا أنه خرج بعد إجراء القرعة فى 7/3/1941، ثم امتدت بمرسوم صدر فى 24 مارس 1941، وفى عام 1943 كان من بين الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ وكان النائب الهمام يس باشا أحمد حامد (الأشراف) هو أيضًا عضوًا بمجلس الشيوخ، حيث انتخب فى الانتخابات التكميلية فى 19 أبريل 1938، إلا أنه اختار وظيفة حكومية فى أول يونيه 1938.

مرحلة ما بعد ثورة 1952

كانت عائلات الأشراف من العائلات المؤيدة لثورة 23 يوليو ولذلك برز اسم د.إسماعيل على معتوق فى انتخابات أول مجلس نيابى لمصر بعد ثورة 1952، وهو مجلس الأمة (الأشراف) وكان د.إسماعيل معتوق الذى ترك علامة بارزة فى الحياة البرلمانية وحياة أبناء قنا، هو من أوائل المصريين الذين حصلوا على الدكتوراه فى اللغات الشرقية وعمل أستاذًا بجامعات: القاهرة وعين شمس والأزهر وقنا.

وكان د.إسماعيل معتوق من أكبر المتبرعين لإقامة رابطة أبناء قنا، ودعا الرئيس جمال عبد الناصر لزيارتها ولبى الدعوة، كما كان هو الذى أنشأ فرع لجامعة أسيوط فى قنا، كما فاز النائب رشاد الحرز (الأشراف) فى عضوية مجلس الأمة لدورتين متتاليتين من 1957 حتى عام 1961.

وفى مجلس الأمة 1960-1961 فاز د.إسماعيل معتوق مجددًا بعضوية المجلس عن دائرة قنا، وفاز أيضًا النائب رشاد الحرز (الأشراف).

كما فاز بعضوية مجلس الأمة لدورة 1964 - 1968 كما فاز إلى جواره مصطفى محمد مصطفى كرار وشهرته (الحاج مصطفى كرار) وهو من مواليد الشيخ عيسى- مركز قنا.

وفى آخر دورات مجلس الأمة 1969 - 1971، فاز الدكتور إسماعيل معتوق مجددًا بعضوية مجلس الأمة، كما فاز أيضًا فى هذه الدورة محمد عمر عبد الرحيم حسن حامد (الأشراف)، والذى كان يعمل مستشارًا بوزارة النقل والمواصلات.

وبعد حل مجلس الأمة فى أعقاب أحداث 15 مايو 1971، جرت انتخابات مجلس الشعب فى 11 نوفمبر عام 1971 وفاز فيها د.إسماعيل معتوق مجددًا (الأشراف)، كما فاز أيضًا النائب محمد عمر عبد الرحيم حسن حامد (الأشراف).

وفى انتخابات مجلس الشعب 1976 - 1979 فاز د.إسماعيل معتوق بعضوية المجلس، إلا أنه توفى فى يوليو 1977 وودعته جماهير قنا فى مشهد مثير للتأمل إذ خرجت كافة القبائل والعائلات تودع رجلاً سخر حياته وسلطته لأبناء قنا حتى اليوم الأخير.

وفى الانتخابات التكميلية التى جرت بعد وفاة د.إسماعيل معتوق انتخب بدلاً منه اللواء عبد الرحيم عمر عبد الرحيم نائب وزير الحكم المحلى (الأشراف) كما انتخب أيضًا فى هذه الدورة محمد عمر عبد الرحيم حامد (الأشراف) فأصبح لقنا نائبان شقيقان ينتميان لقبيلة (الأشراف).

وفى دورة مجلس الشعب 1979 - 1984 انتخب محمد عمر عبد الرحيم حامد عضوًا عن العمال (الأشراف) كما انتخب فكرى مكرم عبيد عضوًا عن الفئات، وبعد وفاة النائب الشعبى محمد عمر عبد الرحيم حامد فى مايو 1980 تم انتخاب حسن فكرى أحمد حامد (الأشراف) فى 22/7/1980 بديلاً عنه، وقد كان النائب محمد عمر حامد يتمتع بشعبية جارفة نظرًا لقربه من الناس وتبنى مشاكلهم.

وقد نجحت سعدية حسن حسين عمران (الأشراف) فى الفوز بمقعد المرأة عن هذه الدورة وهى من مواليد الأشراف الغربية- مركز قنا، وكان لها نشاط اجتماعى كبير إلى جانب منصبها كمدير عام بالتربية والتعليم بقنا.

وفاز عن دورة مجلس الشعب 1984 - 1987 كل من النائب حسن فكرى أحمد (الأشراف) والنائب عبد الرحيم عمر عبد الرحيم (الأشراف) وكان عبد الرحيم عمر رئيسًا للمجموعة البرلمانية لمحافظة قنا وقد توفى فى يناير 1989.

أما دورة مجلس الشعب 1987- 1990، فقد فاز فيها كل من إسماعيل إبراهيم محمد عمر وشهرته (إسماعيل الأحمر) (الأشراف) وكان شخصية مهتمة بالشباب ويترأس مجلس إدارة استاد قنا الرياضى، كما فاز فى هذه الانتخابات أحمد على حامد (الأشراف) وهو من مواليد 1935، وفاز أيضًا مصطفى يس أحمد حامد الشخصية البارزة فى حزب الوفد والذى كان مديرًا للبنك العربى- الأفريقى ورئيسًا لجمعية رجال الأعمال المصريين فى القاهرة (الأشراف) وقد توفى مايو عام 2000م.

«أشراف قنا» ودورهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية

والنائب الدكتور محمود مصطفى كان عضوًا بمجلس الشعب لدورتين متتاليتين منذ عام 1990 حتى عام 2000 وكان عضوًا بمجلس الشورى أيضًا لدورتين من عام 1980 حتى عام 1989 كما انتخب نقيباً للصيادلة بقنا والبحر الأحمر.

أما مجلس الشعب فى دورته لعام 1990 - 1995 فقد فاز النائب محمود حسن النجار من أبناء المخادمة (الأشراف) وكان رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا، وأيضًا تم انتخاب النائب حسن فكرى أحمد حامد (الأشراف)، والذى توفى فى نوفمبر 2005.

وأيضًا فاز النائب الدكتور محمود مصطفى (الأشراف) لدورتين متتاليتين بمجلس الشعب من -1990 1995، ومن 1995 إلى 2000، كما كان عضوًا بمجلس الشورى لدورتين من عام 1980 - 1989.

وفى انتخابات مجلس الشعب للفترة من 1995- 2000م انتخب النائب محمود حسن النجار مجددًا (الأشراف) كما انتخب إلى جواره العمدة محمد الخديوى (الجبلاو).

وانتخب عن دائرة قفط د.محمود محمد مصطفى (الأشراف) أيضًا وهو والد النائب مصطفى محمود مصطفى الذى انتخب بمجلس النواب عام 1920.

وفى انتخابات مجلس الشعب 2000- 2005م انتخب النائب محمود حسن النجار مجددًا (الأشراف) كما انتخب فى نفس الدورة النائب رفاعى عبد الوهاب عمر عبد الرحيم ابن شقيق النائبين السابقين (محمد عمر وعبد الرحيم عمر) (الأشراف) وكان مديرًا عامًّا لكلية الهندسة بجامعة الأزهر وانتخب بعد ذلك نقيبًا للأشراف فى قنا.

أما انتخابات 2005- 2010 فقد غابت قبيلة الأشراف عن هذه الدورة وانتخب كل من أحمد مصطفى الجبلاوى (الجبلاو) وايبارك أبو الحجاج (الترامسة) نائبين عن دائرة قنا.

وفى انتخابات 2010 فاز النائب العميد «جمال حسن النجار» (الأشراف)، كما فاز النائب اللواء إبراهيم عبد المقصود (الأشراف) فى هذه الدورة، إلا أن المجلس لم يستمر سوى شهرين وتم حله بعد أحداث ثورة 25 يناير.

- وفى انتخابات مجلس الشعب فى عام 2011 - 2012 انتخب النائب محمود يوسف (الأشراف) عضوًا بمجلس الشعب.

وفى انتخابات مجلس النواب 2015 انتخب المهندس أشرف رشاد (النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن) عضوًا بالمجلس ورئيسًا للجنة الشباب والرياضة، كما انتخب النائب عبد السلام الشيخ (الأشراف) عضوًا بالمجلس لهذه الدورة وسبق له أن كان عضوًا بمجلس الشورى.

- وفى دورة مجلس النواب لعام 2020 انتخب المهندس أشرف رشاد الشريف عضوًا بالمجلس وزعيمًا للأغلبية البرلمانية، وانتخب أيضًا مصطفى محمود مصطفى (نجل د.محمود مصطفى النائب السابق- الأشراف) عضوًا بمجلس النواب وانتخب الدكتور أحمد عبد الماجد (الأشراف) عضوًا بمجلس الشيوخ لدورة 2020.

نواب الأشراف بالبحر الأحمر

وكان أيضًا هناك نوابًا ينتمون إلى قبيلة الأشراف فى قنا إلا أنهم غادورا وأقاموا بمحافظة البحر الأحمر منذ فترة طويلة ومنهم:

1 - كمال حفنى عضو مجلس الشورى 1980 - 1986

2 - محمد حسين أبو زيد عضو مجلس الشورى من 1986 - 1991، 1991 - 1997

3- سيد قاسم عضو مجلس الشورى من 2001 - 2010، وعضو مجلس النواب فى 2020.

4 - حمدى أحمد حفنى عضو مجلس الشعب من 2000 - 2005، 2005 - 2010.

5 - بدر عبد السيد عضو مجلس الشعب 2010

6- علاء فاروق عضو مجلس الشورى 2012 - 2013.

وهكذا كانت قبيلة الأشراف فى قنا ولازالت رقمًا فاعلًا فى المعادلة الانتخابية البرلمانية فى قنا على مدى أكثر من 132 عاًما.