محمد جمعة: ألفت أغنية وأنا بمعهد الفنون المسرحية

قال الفنان محمد جمعة ان افيه " كله رايح " لم يكن مكتوبا في سكريبت مسلسل الوصية ، و كنت حاسس ان المشهد مش مقفول و عرضت على السيناريست انى أقول الافيه ده و قالى نجرب كده و هسيب مسافه علشان لو منجحشي نشيله في المونتاج .

وأضاف محمد جمعة خلال حلوله ضيف ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة ، الحمد لله الجملة بقت تريند ، و في اكتر من اقتراح اننا نستغل شخصية عم ضياء في مشروع قادم يكون هادف ، و حصريا لبرنامج واحد من الناس قريبا هنعمل مسلسل كوميدى لعم ضياء .

واضاف محمد جمعة ان شخصية عم ضياء من اهم الشخصيات الجماهيرية في حياته ، و أيضا شخصيته في مسلسل ضد مجهول و مسلسل الاختيار و مسلسل هذا المساء .

وطلب الليثى من جمعه تقمص شخصية في دقيقتين فقام بغناء اغنية للراحل احمد زكى من فيلم هيستيريا ، وان كلام هذه الاغنية يعبر عنى شخصيا في الحياة ، كما اننى قمت بتأليف اغنية و غنائها و انا في معهد الفنون المسرحية.

و تابع محمد جمعة انه اثناء كرونا طلبت من صديقى محمد مدين نغنى انا و هو نغنى اغنية شيرين كلام عينيه علشان نفرح الناس ، ولما نزلت على السوشيال ميديا فرحت جدا بردود فعل الناس.

وقام محمد جمعة، بغناء اغنية كلام عينيه على الهواء بالاستوديو ، كما قام بغناء تتر مسلسل أبو العلا البشرى لو مش هتحلم معايا للفنان على الحجار.

أحدث أعمال محمد جمعة

وكان الفنان محمد جمعة قد شارك ضمن أحداث فيلم الجريمة ، والذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى .

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم - الدور الذى يلعبه أحمد عز - ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز ، ومنة شلبى من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني.

كما شارك محمد جمعة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “ موسى ” ، والذى تم طرحه عبر إحدى المنصات ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى.

الفنان محمد جمعة

حصل محمد جمعة على شهرة واسعة، من خلال شخصية عم ضياء التي شارك بها في مسلسل الوصية عام 2018، وتركت الشخصية آثارًا واضحة مع الجمهور حتى يومنا هذا، ولا زالت جملة "كله رايح"، تتردد على السوشيال ميديا، فهي جملة اشتهرت بها الشخصية خلال أحداث المسلسل.