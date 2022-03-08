حصدت ملايين المشاهدات.. أغنية مدهشة لـ طفلة أوكرانية من داخل ملجأ.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " مقطع فيديو لـ طفلة أوكرانية تغني داخل ملجأ حصدت ملايين المشاهدات .

على جانب أخر ، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة بسبب سوء التخطيط.

وقال بن والاس إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر بالفعل وانتهى وأصبح قوة منتهية.

وقال الوزير البريطاني لراديو تايمز، اليوم الثلاثاء: "سيتوقف في نهاية المطاف في مكان ما بالكرملين سواء حدث ذلك الأسبوع المقبل أو العام القادم أو حتى العقد القادم، واضح أن الأمر قابل للنقاش مهما يحدث فإن الرئيس بوتين قوة مستنفدة في العالم وأمره ينتهي، كما ينتهى جيشه ويجب عليه أن يدرك ذلك".