أخبار الرياضة| تجديد عقد موسيماني مع الأهلي لمدة عامين قادمين.. وقرارات جديدة من الفيفا في تصفيات مونديال قطر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:
قرارات جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم في تصفيات مونديال العالم 2022 بقطر
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة من القرارات حول التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أهمها تأجيل مباراة المنتخب الأوكراني والاسكتلندي وإعادة جدولتها لكي يتم لعبها في شهر يونيو.
لمواجهة صن داونز.. سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية مسحة بعثة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.
بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى جنوب إفريقيا؛ تمهيدا لمواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
رمضان السيد: كفة الأهلي دائمًا الأرجح.. والسولية أفضل وسط في مصر |فيديو
قال رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر عندما يلعب بالضغط المتقدم، يستطيع التسجيل مُبكرًا في مرمى منافسيه، موضحًا أنه ينجح في استغلال المساحات في ظل العناصر القوية الذي يمتلكها في خط هجومه.
شبانة: السنغالي أليو بادجي لا يمانع في العودة للنادي الأهلي.. بشروط
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" أن مصدرًا مسئولاً داخل الأهلي كشف النقاب حول موقف السنغالي أليو بادجي من العودة لصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي أميان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي".
تجديد عقد موسيماني مع الأهلي لمدة عامين قادمين
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.