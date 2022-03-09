أخبار الرياضة| تجديد عقد موسيماني مع الأهلي لمدة عامين قادمين.. وقرارات جديدة من الفيفا في تصفيات مونديال قطر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة من القرارات حول التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أهمها تأجيل مباراة المنتخب الأوكراني والاسكتلندي وإعادة جدولتها لكي يتم لعبها في شهر يونيو.

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية مسحة بعثة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى جنوب إفريقيا؛ تمهيدا لمواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر عندما يلعب بالضغط المتقدم، يستطيع التسجيل مُبكرًا في مرمى منافسيه، موضحًا أنه ينجح في استغلال المساحات في ظل العناصر القوية الذي يمتلكها في خط هجومه.

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" أن مصدرًا مسئولاً داخل الأهلي كشف النقاب حول موقف السنغالي أليو بادجي من العودة لصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي أميان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي".

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.