شبانة: السنغالي أليو بادجي لا يمانع في العودة للنادي الأهلي.. بشروط

في ظل وجود موسيماني

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" أن مصدرًا مسئولاً داخل الأهلي كشف النقاب حول موقف السنغالي أليو بادجي من العودة لصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي أميان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي".

وتابع: "كانت لجنة التخطيط أوصت بعرض ملف عودة اللاعب نهاية الموسم للنادي الأهلي على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ليحدّد موقفه بشأن استعادة السنغالي".



وأكمل: "أكد المصدر أن أليو بادجي لا يمانع العودة للنادي الأهلي ولكن تحدث مع وكيله خلال الأيام الماضية حول الأمر بعد تداوله في وسائل الإعلام".

وواصل شبانة: "أضاف المصدر أن بادجي حدد وجود ضمان رسمي من الإدارة للحصول على فرصة حقيقية تحت قيادة بيتسو موسيماني الذي تعمد رحيله واستبعاده من عدة مباريات قبل رحيله عن الأهلي".

وأشار المصدر في حالة جلوسه مع موسيماني والاتفاق على طريقة التعامل مع بعض وقتها سوف يحسم مصيره ويعود للقلعة الحمراء.

وسجل بادجي حتي الوقت الحالي 12 هدفًا وصنع هدفين ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي في الدرجة الثانية.