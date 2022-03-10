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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. تعرف على المصطلحات الجديدة للسجناء والسجون بالقانون

سجن
سجن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أول أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

من ضمن تعديلات القانون، استبدال العبارات والألفاظ أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 أو في أي قانون آخر أو قرار آخر وذلك على النحو التالي:

مصطلحات قانون السجون

1- مسمى القانون "في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" بمسمى في شأن تنظيم السجون".
2- عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بعبارة "قطاع السجون".
3- عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح" بلفظ "سجن"، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة.
4- عبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بعبارة "مأمور السجن".
5- عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية" بمسميات "ليمان"، أو "ليمانات"، أو سجن غير مركزي".
6- عبارتا "مركز الإصلاح الجغرافي" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بعبارتي "سجن مركزى" أو سجون مركزية".
7- لفظا "المشرفين"، أو "المشرفات" بلفظي "السجانين"، أو "السجانات".
8- لفظ "نزيل" بلفظي "سجين"، أو "مسجون"، ولفظ "نزيلة" بلفظي "سجينة"، أو "مسجونة"، ولفظ "نزلاء" بلفظي "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ "نزيلات" بلفظي "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك في حالة ذكرها تنفيذاً لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس احتياطي.

قانون مجلس النواب الحكومة مشروع قانون قطاع السجون

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