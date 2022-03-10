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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: العلاقات المصرية السعودية تقوم على ركيزة الأمن القومي المشترك|فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العلاقات بين  مصر والسعودية تقوم على ركيزة الأمن القومي المشترك بين البلدين، خاصة أننا نتابع أحداث درامية على الساحة الدولية.


وتحدث "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن زيارة الرئيس السيسي للمملكة السعودية قائلا: "كان هناك وفد رفيع المستوى مع الرئيس السيسي، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا خاصة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على عالمنا العربي".

وأضاف: "كان هناك مباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي"، مردفا: "الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة لهذه القضية".

وأشار: "تم الحديث عن القمة التي ستعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل، وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع داخل منطقتنا العربية، خاصة فيها يتعلق بلم الشمل العربي على أن يتم طرحها جدول أعمال القمة، خاصة فيما يتعلق بالمواقف الثابتة تجاه قضايا المنطقة مثل القضية الفلسطينية".


وأوضح: "الرئيس السيسي وجد تفاهم كبير من القيادة السياسية السعودية تجاه هذه قضية الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة لوضع حلول لمحاولات الهيمنة على العالم العربي والقرار العربي".

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