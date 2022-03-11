مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 11 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة الزمالك ضد الوداد والهلال ضد المريخ فى دوري أبطال أفريقيا بالإضافة الي مواجهات كأس مصر.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الهلال X المريخ – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

الزمالك X الوداد المغربى– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

شباب بلوزداد X جوانينج جالاكسي– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

إنبي X ديروط – الساعة 3 عصرا على قناة اون تايم سبورت

فاركو X كفر الشيخ – الساعة 6 مساء على قناة اون تايم سبورت ‏

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X قادش– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X سانت إيتيان – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الباطن – الساعة 5:45 مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتفاق X النصر – الساعة 7:45 مساء على قناة الرياضية السعودية