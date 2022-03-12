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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الاخبار.. مباريات اليوم أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

الاهلي
الاهلي

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من ابرزها :

 

أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. مباريات اليوم السبت 12- 3- 2022

تقام اليوم السبت 12 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها لقاء الأهلي وصنداونز بدوري أبطال إفريقيا وليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

 

حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان.. فيديو

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع النجم مصطفى شعبان بعد مسلسل دكتور أمراض نسا، قائلة: "لما مضيت مسلسل كان اسمه امراض نسا سافرت ورجعت فوجئت لقيت المسلسل بقى دكتور امراض نسا واتنسب له وأنا مش محطوطة على الافيش وده كان سبب الخناقة بينا".

 

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

«وصل خرج قتل» كانت هذه هى آخر كلمات ارتبطت بصورة طفل الصم والبكم فهد محمود الذى قتل بمدينة الغردقة بعد تغيبه على مدار يومين قبل اكتشاف جثته غارقة فى دمائه البريئة.

 

ماركا: مبابي سيوقع لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو سنويا

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيوقع للعملاق الإسباني ريال مدريد، الأسبوع المقبل.

 

مشهد مرعب.. تكدس أكياس الجثث حول مصابي كورونا بمستشفيات هونج كونج

تسببت صور أكياس الجثث المكدسة بجانب مرضى المستشفيات الأحياء في هونج كونج صدمة العالم بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

 

بعد تجديد عقده.. كم يتقاضى موسيماني من الأهلي في اليوم والساعة والدقيقة؟

بعد اعلان النادي الأهلي بشكل رسمي عن تجديد عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني،  لمدة عامين، معللا ذلك بالإنجازات التي حققها مع القلعة الحمراء، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن تفاصيل التعاقد، التي جاءت عقب تحقيق فوز مهم على بيراميدز بثلاثية، وقبل مواجهة صن داونز المرتقبة اليوم السبت.

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طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

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أهم الاخبار.. مباريات اليوم أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

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