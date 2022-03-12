عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. مباريات اليوم السبت 12- 3- 2022

مباراة الأهلي وصنداونز
مباراة الأهلي وصنداونز

تقام اليوم السبت 12 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها لقاء الأهلي وصنداونز بدوري أبطال إفريقيا وليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي

برايتون vs ليفربول– الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد vs بيرنلي– الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد vs توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز vs الأهلي– الساعة 3 مساء

النجم الساحلي vs الترجي– الساعة 3 مساء

حوريا vs الرجاء– الساعة 6 مساء 

بيترو اتليتكو vs ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء

وفاق سطيف vs أمازولو - الساعة 9 مساءا

 

الدوري الإسباني

ليفانتي vs إسبانيول– الساعة 3 مساء

غرناطة vs إلتشي– الساعة 5:15 مساء

فياريال vs سيلتا فيجو– الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

خيتافي vs فالنسيا -الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect
 

الدوري الإيطالي

سامبدوريا vs يوفنتوس – الساعة 7 مساء

ميلان vs إمبولي– الساعة 9:45 مساء
 

الدوري الألماني

هوفنهايم vs بايرن ميونخ– الساعة 4:30 مساء

يونيون برلين vs شتوتجارت– الساعة 4:30 مساء

 

الدوري الفرنسي

مونبلييه vs نيس– الساعة 6 مساء

تروا vs نانت– الساعة 10مساء
 

الدوري التركي

هاتاي سبورvs فاتح قرا جمرك– الساعة 12:30 مساء

ألتاي vs يني ملطية سبور– الساعة 3 مساء

 

الدوري السعودي

الحزم vs ضمك– الساعة 5:50 مساء

الأهلي vs الطائي– الساعة 7:45 مساء

 

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ،أعلن قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم أمام صنداونز، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

الأهلي وصنداونز دوري ابطال افريقيا ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي بيترو اتليتكو الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري التركي الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

رومانو: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول توقفت.. واللاعب قد يرحل مجانًا

ترشيحاتنا

تموين القليوبية: 90 مجمع لبيع السلع بأسعار مخفضة..و حملات لضبط الأسواق |فيديو

للشركات المخالفة.. عقوبات تصل لغلق المقار ووقف نشاط التمويل الاستهلاكي

بعد قليل.. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما فى قضية الآثار الكبرى

فضل ليلة النصف من شعبان .. 10 أسباب تجعلك تترقب موعدها

أهم الاخبار.. مباريات اليوم أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ