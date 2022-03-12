أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. مباريات اليوم السبت 12- 3- 2022

تقام اليوم السبت 12 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها لقاء الأهلي وصنداونز بدوري أبطال إفريقيا وليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

برايتون vs ليفربول– الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد vs بيرنلي– الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد vs توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

صن داونز vs الأهلي– الساعة 3 مساء

النجم الساحلي vs الترجي– الساعة 3 مساء

حوريا vs الرجاء– الساعة 6 مساء

بيترو اتليتكو vs ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء

وفاق سطيف vs أمازولو - الساعة 9 مساءا

الدوري الإسباني

ليفانتي vs إسبانيول– الساعة 3 مساء

غرناطة vs إلتشي– الساعة 5:15 مساء

فياريال vs سيلتا فيجو– الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

خيتافي vs فالنسيا -الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect



الدوري الإيطالي

سامبدوريا vs يوفنتوس – الساعة 7 مساء

ميلان vs إمبولي– الساعة 9:45 مساء



الدوري الألماني

هوفنهايم vs بايرن ميونخ– الساعة 4:30 مساء

يونيون برلين vs شتوتجارت– الساعة 4:30 مساء

الدوري الفرنسي

مونبلييه vs نيس– الساعة 6 مساء

تروا vs نانت– الساعة 10مساء



الدوري التركي

هاتاي سبورvs فاتح قرا جمرك– الساعة 12:30 مساء

ألتاي vs يني ملطية سبور– الساعة 3 مساء

الدوري السعودي

الحزم vs ضمك– الساعة 5:50 مساء

الأهلي vs الطائي– الساعة 7:45 مساء

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ،أعلن قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم أمام صنداونز، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.