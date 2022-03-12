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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فترة من الغياب.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

سعاد نصر
سعاد نصر

ظهرت فيروز -ابنة الفنانة سعاد نصر من زوجها الفنان الراحل أحمد عبد الوارث- وذلك في صور نشرتها الابنة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد غياب عن الظهور في السنوات الأخيرة. 

ابنة الفنانة سعاد نصر على اليمين بجوار والدها
ابنة الفنانة سعاد نصر على اليمين بجوار والدها

مسيرة سعاد نصر 

كانت الراحلة قد كونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي ووصل ذروة نجاحهما فى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة ، وقد رفض الأخير الاستعانة ببطلة جديدة فى الموسم الجديد من العمل حيث اكتفى بوضع صورة لها طيلة الأحداث .

وقد قدمت سعاد نصر خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 150 عملًا دراميًا ، كان آخرها مسلسل أحلام عادية مع الفنانة يسرا ، قد قدمت في العام ذاته فيلم " الحياة منتهى اللذة مع مع الفنانة حنان ترك ومنة شلبى ، بالإضافة إلى فيلم على سبايسى مع الفنان حكيم.

 

وفاة سعاد نصر 

توفت الراحلة سعاد نصر، عام 2007  بعد أن أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، وتسببت جرعة زائدة من التخدير فى دخولها غيبوبة استمرت لعام كامل . 

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