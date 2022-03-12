34 وظيفة شاغرة ببنك ناصر الاجتماعي في 10 محافظات.. تفاصيل

أعلن بنك ناصر الإجتماعى، عن حاجته لشغل 34 وظيفة بالدرجـة الثالثة التخصصية من الحاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية، وذلك لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإداراته ومن قاطنى محافظات (القاهرة ، الجيزة ، المنيا ، بنى سويف ، قنا ، أسوان ، الأقصر ، سوهاج ، قليوب ، سيدى عبدالرحمن “العلمين بمحافظة مطروح”).

وذلك وفقاً لشروط التقدم للإعلان وهي أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس، وأن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى، وأن يكون المتقدم حديثى التخرج، وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي (بالنسبة للذكور) ، أدت الخدمة العامة او الإعفاء منها (بالنسبة للإناث)، وأن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وعلى أن يُرفق بالطلب المستندات التالية؛ صورة شهادة التخرج وصورة شهادة الميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان وصورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور وصورة شهادة تأدية الخدمة العامة او الإعفاء منها بالنسبة للإناث.



وعلى من تتوافر فيه الشروط التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان ويوضح المتقدم بالطلب عنوانه تفصيلياً وأرقام تليفونية للمراسلة علي البريد الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية الآتية :-

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

ولن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد للإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أو المستندات المقدمة باليد أو المقدمة قبل الإعلان.