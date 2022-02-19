"السكة الحديد" تعلن عن 750 وظيفة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لشغل عدد 750 وظيفة شاغرة من خريجي الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات تخصصات شعبة (ميكانيكا- كهرباء) من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بوظائف ( مساعد قائد قطار ممتاز ثالث – منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث – اخصائي تحكم مركزي CTC ثالث) .



وتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني التالي:



http:jobs.caoa.gov.eg ، وكذلك بجريدة الجمهورية يوم 19/2/2022 والأهرام يوم 20/2/ 2022.

ويأتي ذلك في اطار حرص الهيئة على ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد لمواكبة التطوير والتحديث المنشود في كافة قطاعات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة الموجودة في القطارات الجديدة.