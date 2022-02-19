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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"السكة الحديد" تعلن عن 750 وظيفة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لشغل عدد 750 وظيفة شاغرة من خريجي الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات تخصصات شعبة (ميكانيكا- كهرباء) من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بوظائف ( مساعد قائد قطار ممتاز ثالث – منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث – اخصائي تحكم مركزي CTC ثالث) .


وتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني التالي:
 
http:jobs.caoa.gov.eg ، وكذلك بجريدة الجمهورية يوم 19/2/2022 والأهرام يوم 20/2/ 2022.

ويأتي ذلك في اطار حرص الهيئة على ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد لمواكبة التطوير والتحديث المنشود في كافة قطاعات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة الموجودة في القطارات الجديدة. 

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"السكة الحديد" تعلن عن 750 وظيفة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة

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