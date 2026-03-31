الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

لا ضريبة مع تهدم العقار.. الحالات الكاملة لإسقاط الضريبة العقارية بعد إعلان الحكومة

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية
عبد الرحمن سرحان

حسمت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، الصادرة عن مجلس النواب، الجدل المثار مؤخرًا بشأن مصير الضريبة في حال تهدم العقارات، وذلك بعد تصريحات متباينة حول إمكانية تقسيطها، ليؤكد النص القانوني بشكل واضح أحقية الممول في رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، أبرزها تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أكد أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

النص القانوني الفيصل

نصت المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية على جواز رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا في أربع حالات رئيسية، بما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعامل مع الأعباء الضريبية المرتبطة بالعقارات.

وتبدأ هذه الحالات عندما يصبح العقار معفىً من الضريبة وفقًا لأحكام القانون، بما يترتب عليه إسقاط الالتزام الضريبي تلقائيًا.

تهدم العقار يسقط الضريبة

أكد القانون صراحة أن تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا، بما يحول دون استغلاله أو الانتفاع به، يُعد سببًا مباشرًا لرفع الضريبة، سواء عن العقار بالكامل أو الجزء المتضرر منه.

ويعني ذلك أن الممول لا يكون ملزمًا بسداد الضريبة خلال فترة عدم الانتفاع، وهو ما يضع حدًا لأي تفسيرات تتعلق باستمرار استحقاق الضريبة رغم فقدان المنفعة.

الأراضي غير المستغلة خارج الضريبة

وشملت التعديلات أيضًا الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية، حيث تسقط عنها الضريبة في حال عدم استغلالها، طوال فترة بقائها دون استخدام فعلي.

استحداث بند “القوة القاهرة”

ومن أبرز ما جاءت به التعديلات، إدراج حالة جديدة تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة الممول.

ويتيح هذا البند رفع الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا، سواء بمبادرة من مصلحة الضرائب العقارية أو بناءً على طلب يقدمه الممول مدعومًا بالمستندات.

سريان الإعفاء حتى زوال السبب

حدد القانون أن قرار رفع الضريبة يسري اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الإعفاء، ويستمر حتى زواله، ما يضمن عدم تحميل الممول أعباء مالية عن فترات لا يحقق فيها أي انتفاع بالعقار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق

فى أسوان .. السيطرة على حريق بشقة سكنية

المتهم

محادثات على الانترنت.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة وإبتزازها بالجيزة

المتهمين

تعديا على صاحب محل بالضرب.. القبض على فتاتين ووالدهم بالدقهلية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد