نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة لجماهير الأبيض: لا توجهوا أي انتقادات إلى اللاعبين

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك دائمًا أفضلية في حسم البطولات.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC":"الأهلي سيتوج بالدوري هذا الموسم، لأنه دائمًا يمتلك الحظ والخبرة في حسم المنافسات."



وأضاف:"فترة التوقف الدولي جاءت في توقيت مثالي للأهلي، وستفيد الفريق بشكل كبير، خاصة أن لاعبيه يظهرون بشكل مميز مع منتخب مصر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستواهم مع النادي."

وتابع:"التوقف الدولي يصب في مصلحة الأهلي، بينما سيتأثر الزمالك، لأنه كان يمر بفترة جيدة قبل التوقف، لكن الفريق يعاني من عدم القدرة على تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين بسبب قائمة اللاعبين."

وأشاد التابعي بالجهاز الفني للزمالك، قائلاً:"معتمد جمال يقدم عملًا جيدًا مع الفريق رغم الظروف الصعبة."

ووجّه رسالة لجماهير الزمالك:"أي انتقادات يجب أن توجه إلى مجلس الإدارة، وليس للاعبين أو الجهاز الفني، لأن المجلس هو المسؤول عما يحدث داخل النادي."

وأكد:"بيراميدز خارج المنافسة على لقب الدوري، والأهلي سيتوج بالبطولة، بينما سيحتل الزمالك المركز الثاني، وسيراميكا كليوباترا في المركز الثالث، وبيراميدز رابعًا."