قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع مهيب لقائد بحرية الحرس الثوري في بندر عباس عقب مقتله بغارة أمريكية
إنكار إيران تفاوضها مع الولايات المتحدة لا ينفي وجود اتصال بين الطرفين.. تفاصيل
الفراعنة يواجهون الماتدور.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا اليوم
الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟
تصعيد غير مسبوق.. هجوم يشعل ناقلة نفط كويتية في دبي
الخام الأمريكي يقفز فوق 105 دولارات مع تصعيد ترامب ضد إيران
سماع دوي انفجارات في طهران ورد إيراني صاروخي على الاحتلال
صيام الأيام البيض.. الإفتاء توضح فضلها وحكم جمعها مع الست من شوال
مصر تتحدى نجوم إسبانيا استعدادًا للمونديال.. الموعد والتفاصيل
سعر الدولار يقفز في البنوك اليوم الثلاثاء 31-3-2026
إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الراسبين فيها بـ10 محافظات اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخام الأمريكي يقفز فوق 105 دولارات مع تصعيد ترامب ضد إيران

نفط
نفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الأعمال العدائية ضد إيران، ما زاد المخاوف من أن الحرب بعيدة عن الانحسار، وأن الأسواق العالمية مهيأة لمزيد من الاضطراب.

وصعد خام "غرب تكساس" الوسيط بما يصل إلى 2.3% ليبلغ 105.21 دولار للبرميل، بعدما أغلق يوم الإثنين عند أعلى مستوى له منذ عام 2022.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة ستفجر محطات الكهرباء والمنشآت النفطية و"ربما" البنية التحتية لتحلية المياه، إذا لم تعاود إيران فتح مضيق هرمز.

وأدى الصراع إلى إغلاق هذا الممر المائي الحيوي فعلياً أمام حركة الشحن، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات مثل الديزل إلى الأسواق العالمية، ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

سعر النفط الأميركي فوق 100 دولار لأول مرة منذ عام 2022

وعلى الرغم من أن ترامب يقول بشكل متكرر إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكاً، فقد أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من القوات إلى المنطقة مع دخول حرب الشرق الأوسط أسبوعها الخامس.

وقالت ريبيكا بابين، المتداولة الأولى للطاقة في "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب": "لا تزال النبرة في ما يتعلق بأي مخرج للحرب، بمثابة خطوة إلى الأمام وخمس خطوات إلى الوراء".

وأضافت: "مع استمرار غياب ما بين 10 و12 مليون برميل يومياً فعلياً من السوق، تتلاشى الهوامش الوقائية، ويصبح الحديث عن انخفاض أسعار النفط أقل تأثيراً".

ودخل الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الحرب خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر مهاجمة إسرائيل بالصواريخ، فيما تدفع طهران المسلحين للاستعداد لحملة جديدة ضد الشحن في البحر الأحمر. وقد يهدد ذلك إمدادات النفط من مسارات بديلة خارج مضيق هرمز، مثل ميناء ينبع السعودي.

الخام الأميركي سعر النفط إيران ترمب النفط أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

تسلا Model Y L
تسلا Model Y L
تسلا Model Y L

روكس أداماس
روكس أداماس
روكس أداماس

الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد