ندوة دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمركز شباب سللنت في الدقهلية

نفذ قسم البرلمان و التعليم المدنى بإدارة شباب المنصورة ندوة دينية بمركز شباب سللنت التابع لإدارة شباب المنصورة بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك اليوم الاثنين بمشاركة أعضاء مركز شباب سللنت .

يأتي ذلك تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ،واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، بحضور محمد الرفاعى مدير عام إدارة شباب المنصورة ، سامح فوزى رئيس قسم المتابعة , هاله الشافعى رئيس قسم البرلمان و التعليم المدنى .

وتحدث المحاضر فضيلة الشيخ ابراهيم عوض والشيخ أحمد صبح من اعضاء لجنه الفتوى بالدقهلية عن فضل شهر شعبان أنه منحه ايمانية على كل مسلم ، ولابد أن يغتنم أيامها ولياليها فى التقرب إلى الله بالطاعات فى شتى انواعها المختلفه من صيام و قيام و صدقات وقراءة القرآن و صله الارحام و استغفار و دعاء ، فهو بمثابة فترة تدريبية للروح و البدن وجعلها مساعده لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وتجاوب الحضور مع فضيلة الشيخ وتوجيه إليه بعض الأسئلة ومناقشته بعض النقاط فى إطار الندوة ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي .

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