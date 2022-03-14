عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمركز شباب سللنت في الدقهلية

جزء من الندوة
جزء من الندوة

نفذ قسم البرلمان و التعليم المدنى بإدارة شباب المنصورة ندوة دينية  بمركز شباب سللنت التابع لإدارة شباب المنصورة بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك اليوم الاثنين بمشاركة أعضاء مركز شباب سللنت .

 يأتي ذلك تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات  علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ،واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، بحضور محمد الرفاعى مدير عام إدارة شباب المنصورة ،  سامح فوزى رئيس قسم المتابعة ,  هاله الشافعى رئيس قسم البرلمان و التعليم المدنى .

وتحدث المحاضر فضيلة الشيخ ابراهيم عوض والشيخ أحمد صبح من اعضاء لجنه الفتوى بالدقهلية عن فضل شهر شعبان أنه منحه ايمانية على كل مسلم ، ولابد أن يغتنم أيامها ولياليها فى التقرب إلى الله بالطاعات فى شتى انواعها المختلفه من صيام و قيام و صدقات وقراءة القرآن و صله الارحام و استغفار و دعاء ، فهو بمثابة فترة تدريبية للروح و البدن وجعلها مساعده لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وتجاوب الحضور مع فضيلة الشيخ وتوجيه إليه بعض الأسئلة ومناقشته بعض النقاط فى إطار الندوة ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي .

IMG-20220314-WA0089
IMG-20220314-WA0089
IMG-20220314-WA0085
IMG-20220314-WA0085
IMG-20220314-WA0086
IMG-20220314-WA0086
IMG-20220314-WA0088
IMG-20220314-WA0088
IMG-20220314-WA0087
IMG-20220314-WA0087
IMG-20220314-WA0084
IMG-20220314-WA0084
الدقهلية المنصورة وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إدارة شباب المنصورة مركز شباب سللنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

توقف عمليات إنتاج هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الصين.. تعرف على السبب

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

موضوعات متعلقة

ختام فعاليات الدورة التدريبية لترصد العدوى المكتسبة بمستشفيات الدقهلية

المؤبد لعاطلين والمشدد 15 عاما لطفل قتلوا عاملا في الدقهلية

قطع المياه عن مناطق بالمنصورة .. اليوم

ضعف المياه عن مركز أجا وبعض القرى التابعة له لمدة 14 ساعة

رياضة الدقهلية: صفحة المركز الإعلامي القناة الشرعية لنشر الأحداث

انطلاق فعاليات اليوم العلمي لتدريب الكوادر والأطقم الطبية بالدقهلية

تجهيز وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة غزالة بالسنبلاوين

الدقهلية تصعد للتصفيات النهائية لبطولة الجمهورية للجان الرياضية بالغردقة

ترشيحاتنا

استهداف قافلة عسكرية خارج كييف.. الجيش الأوكراني يضرب القدرات اللوجستية للقوات الروسية

تنمية الثروة الحيوانية: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان ونصدر الفائض.. فيديو

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

تطور مروع.. الأمم المتحدة تحذر من نشوب صراع نووي

نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها "ما تعتذر" ..فيديو

التحسن يبدأ الأربعاء. الأرصاد: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

اللحوم والخضراوات .. قائمة بأسعار السوق وفقا للغرف التجارية

أزمات الفنانين.. انفصال الشرنوبي عن زوجته والصاوي ممنوع من الكلام.. فيديو

حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ