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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية تضبط سلعا غذائية مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية وحملات على المحال

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن السلع الغذائية والسلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

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وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع إدارة  تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة وهيثم خميس مفتش الرقابة بالمديرية  بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد مخازن تخزين المواد الغذائية الكبرى بمنطقة العامرية لحيازته مواد غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة.

وتم التحفظ على ٤٠ جوال ملح طعام ناعم  زنة الجوال ٢٥ كجم باجمالى واحد طن ملح، و٤٠ جوال أرز زنة الجوال ٢٥ كجم باجمالى واحد طن أرز، و١٠ جوال دقيق فاخر  زنة ٥٠ الجوال كجم للجوال باجمالى نصف طن دقيق.

كما تم ضبط أحد السوبر ماركت الكبرى بالعامرية لحيازته دقيق فاخر انتاج بدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على ٢٠ جوال دقيق فاخر زنة ٢٥ كجم للجوال باجمالى نصف طن دقيق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية التجارة الداخلية الغش التجاري مديرية التموين وزارة التموين المواد الغذائية حملات مكبرة السلع الغذائية

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