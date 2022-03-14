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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برودة قارة وأجواء أوروبية.. نوة الحسوم تغير الحياة في الإسكندرية (شاهد)

أجواء أوروبية وأمطار
أجواء أوروبية وأمطار غزيرة في الإسكندرية

تشهد الإسكندرية حاليًا موجة برودة قارسة وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.

وشهدت مدينة الإسكندرية، أمطار من خفيفة لمتوسطة بدأت الساعة  ٤.٤٥ صباحًا، وبعدها تحولت إلى أمطار غزيرة أحيانًا، على جميع المناطق ومازالت مستمرة حتي الآن على فترات، وذلك ضمن نوة الحسوم، التي بدأت الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع. 

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وأشارت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إلى عدم وجود أي بلاغ بتجمعات لمياه الأمطار، ويتم تمشيط الشوارع والميادين للتعامل مع أي تجمع للمياه متوقع أثناء استمرار اضطراب الحالة الجوية.

وتعد نوة الحسوم هي إحدى النوات التي تهب على مدينة الإسكندرية، وعددها 18 نوة في الشتاء، وتسمى بالحسوم لأنها تشتهر بظهور أشعة الشمس حتى في وقت سقوط الأمطار. 

وتهب النوة على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غالبًا، ويعقبها نوة "الشمس الكبيرة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة يومين.

وشهدت المنطقة ما بين مرغم وحتى كوبري العامرية زحامًا مروريًا كبيرًا، بسبب حادثتين تصادم وقعتا صباح اليوم على الطريق نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتي كانتا سبب في التكدس المروري بالمنطقة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه عقب وقوع الحادثتين تم التحرك الفوري وتوجيه كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمتابعة تداعيات الموقف. كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من رفع آثار الحادثتين والتأكيد على سيولة الحركة المرورية بالمنطقة، والاستعداد التام للتعامل مع أي بلاغ.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، موضحاً أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحى للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار.

وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد على مناطق متفرقة بالأحياء، وخاصة بالمناطق الساخنة. وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

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