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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسوق الأردني.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2022 |صور

بالسوق الاردني ..
بالسوق الاردني .. سعر ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2022 |صور

تنتمي السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تضم باقة من تقنيات الحماية وبرامج الرفاهية التحكم، إلى جانب تصميم خارجي كبير نسبيًا والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

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محرك السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 

 

دعمت السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران يبلغ 197 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

 ميتسوبيشي ASX موديل 2022

السرعة القصوى وتسارع السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 إلى 193 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.3 ثانية.

 ميتسوبيشي ASX موديل 2022

ابعاد وتصميم السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022

 

ترتكز ميتسوبيشي ASX موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.355 متر، وبعرض يبلغ 1.810 متر، و 1.625 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين تقدر بـ 358 لتر مع امكانية زيادة تلك السعة.

 ميتسوبيشي ASX موديل 2022

وتحتوي السيارة على واجهة أمامية ذات مصابيح حادة المظهر هالوجين، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية ذات دعامات فضية لامعة، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وجنوط رياضية المظهر، وقفل مركزي للابواب، مع زجاج كهربائي للاربعة نوافذ.

 ميتسوبيشي ASX موديل 2022

أسعار السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 في الاردن 

 

ويبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 داخل السوق الاردني بقيمة تبدأ من 24.950 الف دينار.

 ميتسوبيشي ASX موديل 2022
ميتسوبيشي ASX موديل 2022 ASX موديل 2022 ميتسوبيشي ASX موديل 2022 السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022

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