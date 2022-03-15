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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف الملاحة البحرية ورحلات الصيد في كفر الشيخ

استئناف حركة الصيد
استئناف حركة الصيد في كفر الشيخ

تقرر استئناف الملاحة البحرية ورحلات الصيد في كفر الشيخ.

انطلق عدد من المراكب من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج، كما انطلقت مراكب الصيد ببحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن، لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها مدن وقرى المحافظة.

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وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.


ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة مئوية والسواحل الشمالية ١٥ درجة مئوية شمال الصعيد ١٧ درجة مئوية جنوب الصعيد 20 درجة مئوية، و تنشط الرياح على كافة الأنحاء لذا لا يفضل رى القمح فى هذه الفترة ، كما تنشط الرياح على مسطح البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ارتفاع الموج "٤:٣متر"


ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ،والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.


وتشهد البلاد  ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من يوم الخميس المقبل، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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