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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير : فيريرا فقط هو من سيحدد الراحلين عن الزمالك

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف اللاعبين الراحلين عن فريق الزمالك والصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الاذاعي : ''مع احترامي لجميع التصريحات لكن أي لاعب سيجدد أو يرحل من الزمالك سيكون بموافقة فيريرا فقط''.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن رحيل عدد من نجوم الزمالك وعدم التجديد لهم وعلى رأسهم طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل والتونسي سيف الدين الجزيري.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة بترو أتلتيكو، المقرر لها بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفقد الزمالك فرصته رسميا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصد نقطتان فقط من 4 مباريات في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك الى أنجولا عبر طائرة خاصة في الثانية عشر والنصف مساء اليوم الخميس، على أن تصل بعد رحلة تستغرق سبع ساعات.

 

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي:


حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.
خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.
خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

شوبير الزمالك الإعلامي أحمد شوبير مرتضى منصور Sports Fitness

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