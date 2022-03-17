منتخب سلاح السيف يغادر القاهرة للمشاركة في كأس العالم بالمجر

غادرت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال سلاح السيف، القاهرة متوجهة إلى المجر للمشاركة في منافسات كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 21 مارس الجاري.



وتضم بعثة المنتخب المصري في البطولة العالمية 6 لاعبين هم "أدهم معتز، مدحت معتز، محمد عامر، زياد السيسي، زياد نوفل، أحمد هشام السداوي"، فيما يشرف على النواحي الفنية شريف البكري، والذي يقوم بأعمال رئيس البعثة أيضا.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة صباح الجمعة بمنافسات الفردي والتي تستمر حتى مساء السبت، فيما تقام منافسات الفرق صباح الأحد المقبل.



الجدير بالذكر أن اتحاد السلاح المصري قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم في اعتلاء محمد السيد لاعب المنتخب المصري لصدارة التصنيف العالمي لشباب سلاح المبارزة.



