اظبط دماغك .. شوبير يوجه رسالة نارية لـ مهاجم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح قريبًا من العودة للملاعب.

وكان صلاح محسن، تعرض للإصابة بشرخ في وجه القدم في شهر يناير الماضي، أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وقال أحمد شوبير" :"صلاح محسن، اقترب من العودة، للتدريبات الجماعية للأهلي، في الفترة المقبل"، موضحًا:"اللاعب سيعود للتدريبات بعد أسبوعين على أقصى تقدير".

ووجه شوبير، رسالة إلى صلاح محسن، قائلاً :"أتمنى نظبط دماغك شوية، لأنك مهاجم من العيار الثقيل".

الجهاز الفني للأهلي بقيادو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، منح اللاعبين راحة سليبة من التدريبات عقب مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.