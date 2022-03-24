يحتاج الدعاء.. أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي

كتبت ابنة الفنان أحمد حلاوة، منشورًا عبر حساب والدها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تفاصيل حالته الصحية بعد شائعات الوفاة التي لاحقته.

وأوضحت ابنة أحمد حلاوة، في منشورها على فيسبوك: «بابا على اجهزة التنفس الصناعي .. كفاية إشاعات ارجوكم .. احنا فينا اللي مكفينا .. وربنا قادر على كل شىء».

حقيقة وفاة أحمد حلاوة

أكد الفنان عزوز عادل عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ صدى البلد أن وفاة الفنان أحمد حلاوة شائعة وانه بخير.

وكانت الدكتورة هبة حلاوة ،ابنة الفنان أحمد حلاوة، قد كشفت مستجدات بشأن الحالة الصحية لوالدها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC ،أن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

وأوضحت حلاوة" أن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير".

أحمد حلاوة يطمأن جمهوره في أول ظهور له

وطمأن النجم الكبير أحمد حلاوة جمهوره في أول ظهور له، عقب إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر تسجيل صوتي عن طريق نجلته الشاعرة هبة حلاوة، وتم بثه عن طريق صفحته عبر موقع الفيسبوك.

ابنة أحمد حلاوة : بابا زعلان جدا من شائعات وفاته .. فيديو

وأوضحت،أن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

وأوضحت حلاوة" أن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير".

وطمأن النجم الكبير أحمد حلاوة جمهوره في أول ظهور له، عقب إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر تسجيل صوتي عن طريق نجلته الشاعرة هبة حلاوة، وتم بثه عن طريق صفحته عبر موقع الفيسبوك.

إصابة زوجة الفنان أحمد حلاوة بجلطة بسبب الشائعات

تعرضت زوجة الفنان أحمد حلاوة إلى الإصابة بجلطة في القدم، بسبب انتشار شائعات كثيرة عن تدهور حالته الصحية، خاصة أنها كانت مصابة بفيروس كورونا، وزوجها كذلك.

أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، أن والدتها أُصيبت بـ جلطة في القدم، بسبب كثرة الشائعات عن حالة زوجها، حيث بدأ الأمر بإصابتها بفيروس كورونا، وحزن حلاوة عليها كثيرًا وأُصيب هو الآخر بالفيروس، وبعد أن تماثلت زوجته للشفاء، وخرجت من المستشفى، سمعت الشائعات الكثيرة التي يتم تداولها عن حالة زوجها، فأُصيبت بـ جلطة في قدمها.

أخر تصريحات للفنان أحمد حلاوة قبل الأزمة الصحية

حل الفنان أحمد حلاوة ضيفا على برنامج “واحد من الناس”، مساء أمس الاثنين، مع الإعلامى واحد من الناس على قناة “الحياة”، في آخر ظهور له قبل مرضه.

وتحدث أحمد حلاوة عن صداقته بالفنان الراحل هادى الجيار، وتفاصيل الأيام الأخيرة فى حياته.

وقال أحمد حلاوة: “هادى الجيار لم يكن ممثلا بالنسبة لى، هو صديق الطفولة وصاحب عمرى فى حى باب الشعرية، وكنا نشترك في فريق تمثيل في مبرة طلعت حرب في العباسية وكان من أجدع الشخصيات”.

وأضاف أحمد حلاوة: "وعندما بدأ موضوع كورونا قال لي أنا لن أنجو لو حدثت لي إصابة، وبعدها بأيام اتصل بي ليخبرني بإصابته، وبعدها قرأت خبر وفاته، وبسبب صدمتي الكبيرة لم أذهب لأقدم العزاء لزوجته".