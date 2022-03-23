المهن التمثيلية : وفاة أحمد حلاوة شائعة ..خاص

أكد الفنان عزوز عادل عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ صدى البلد أن وفاة الفنان أحمد حلاوة شائعة وانه بخير.

كشفت الدكتورة هبة حلاوة ،ابنة الفنان أحمد حلاوة، مستجدات بشأن الحالة الصحية لوالدها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC ،أن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

وأوضحت حلاوة" أن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير".

وطمأن النجم الكبير أحمد حلاوة جمهوره في أول ظهور له، عقب إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر تسجيل صوتي عن طريق نجلته الشاعرة هبة حلاوة، وتم بثه عن طريق صفحته عبر موقع الفيسبوك.