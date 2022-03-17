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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد فيروس كورونا.. إصابة زوجة الفنان أحمد حلاوة بجلطة بسبب الشائعات

الفنان أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة

الشائعات جزء لا يتجزأ من حياة الفنانين والمشاهير، فدائمًا ما يتعرضون لها، في الكثير من الأمور الشخصية الخاصة بهم، إلا أن الفنان أحمد حلاوة تضررت أسرته بسبب تلك الشائعات، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أصاب زوجته بضرر كبير.

شاهد الفيديو:


تعرضت زوجة الفنان أحمد حلاوة إلى الإصابة بجلطة في القدم، بسبب انتشار شائعات كثيرة عن تدهور حالته الصحية، خاصة أنها كانت مصابة بفيروس كورونا، وزوجها كذلك.


أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، أن والدتها أُصيبت بـ جلطة في القدم، بسبب كثرة الشائعات عن حالة زوجها، حيث بدأ الأمر بإصابتها بفيروس كورونا، وحزن حلاوة عليها كثيرًا وأُصيب هو الآخر بالفيروس، وبعد أن تماثلت زوجته للشفاء، وخرجت من المستشفى، سمعت الشائعات الكثيرة التي يتم تداولها عن حالة زوجها، فأُصيبت بـ جلطة في قدمها.

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