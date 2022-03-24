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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علمت بمرضها بعد رحيلها.. هالة صدقي تعلن وفاة ابنة خالتها

هالة صدقي
هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة ابنة خالتها، بعد معاناة مع المرض لمدة عامين ونصف العام. 

وأشارت هالة صدقي، إلى أن ابنة خالتها أخفت مرضها عن الجميع، ولم يعلم أحد إلا بعد وصول جثمان الراحلة، لافتة إلى أنها كانت غاضبة من ابنة خالتها لتغيبها عن عزاء والدتها، ولكنها علمت السبب بعدما عرفت بطبيعة مرضها بعد الوفاة. 

وكتبت هالة صدقي، في منشورها على فيسبوك: «انعي بكل حزن ابنه خالتي مها ساويرس  وللاسف خبت عن الجميع مرضها وما رضيتش تزعج حد لمده عامين واكثر واليوم وصل الجثمان من نيويورك». 

وتابعت هالة صدقي: «مها علمتني اني ما ازعلش من حد لانه ممكن يكون تعبان ومش عايز حد يعرف ، واعترف اني حقيقي كنت زعلانه منها لانها لم تحضر عزاء امي وهي تعلم مدي تعلقي بأمي ، صحيح جوزها العظيم واولادها حضروا بس هي لا ، النهارده عرفت هي ما جاتش العزاء ليه ،  الله يرحمك يا مها». 

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وسط القردة .. هالة صدقي تشارك جمهورها رحلتها إلى حديقة افريكانو

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بعد غيابها فترة.. هالة صدقي ضيفة شرف في مسلسل فاتن أمل حربي

هالة صدقي ضيفة مسلسل فاتن أمل حربي

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة،هالة صدقي،عن تواجدها كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني القادم "فاتن أمل حربي"،وذلك بعد تغيبها عن المشاركة في عمل خاص للموسم الرمضاني.

وكتبت هالة صدقي من خلال صفحتها بموقع الإنستجرام:لاحترامي لكم ولوقتكم الثمين احتجبت مده طويلة عن العمل الا انه هكون ضيفه شرف خفيفه لعمل مهم جدا يحترم عقول المشاهدين ويخدم مجتمعاتنا مع المبدعه نيللي كريم وحبيبي الشرنوبي وحياتي انا محمد ثروت واخيرا شريف سلامه مفاجأه المسلسل واخراج حبيبي وروحي وقلبي ماندو العدل وفاتن أمل حربي ، يا رب.

مسلسل "فاتن أمل حربي"بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وكان قد صرح الدكتور مدحت العدل عن أهم أعمال شركة العدل جروب هذا العام وهو مسلسل فاتن امل حربى تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل.

وتحدث عن شخصية فاتن امل حربى وهي شخصية بطلة المسلسل وتتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بعد مراجعة الأزهر الشريف وتغنى تتر مسلسل فاتن أمل حربى أنغام من كلمات الدكتور مدحت العدل والحان أحمد جمال العدل وتقول كلمات الأغنية انا مش ضعيفة وليا فى الحياة مطرح ومش قابلة اكون كومبارس على المسرح وقادرة زى ما انجرح اجرح.

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