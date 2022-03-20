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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط القردة .. هالة صدقي تشارك جمهوها رحلتها إلى حديقة افريكانو

صدى البلد

 شاركت الفنانة هالة صدقي جمهوها  رحلتها الي  حديقة افريكانو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت هالة صدقي وسط القردة و علقت قائلة :  حبايبي بيصبحوا ودي حديقه افريكانو علي الطريق الصحراوي قبل مدخل اسكندريه النوبارية علشان محدش يسألني .

 

بعد غيابها فترة.. هالة صدقي ضيفة شرف في مسلسل فاتن أمل حربي

و كانت قد أعلنت الفنانة،هالة صدقي،عن تواجدها كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني القادم "فاتن أمل حربي"،وذلك بعد تغيبها عن المشاركة في عمل خاص للموسم الرمضاني.


وكتبت هالة صدقي من خلال صفحتها بموقع الإنستجرام:لاحترامي لكم ولوقتكم الثمين احتجبت مده طويلة عن العمل الا انه هكون ضيفه شرف خفيفه لعمل مهم جدا يحترم عقول المشاهدين ويخدم مجتمعاتنا مع المبدعه نيللي كريم وحبيبي الشرنوبي وحياتي انا محمد ثروت واخيرا شريف سلامه مفاجأه المسلسل واخراج حبيبي وروحي وقلبي ماندو العدل وفاتن أمل حربي ، يا رب.
 

مسلسل "فاتن أمل حربي"بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وكان قد صرح الدكتور مدحت العدل عن أهم أعمال شركة العدل جروب هذا العام وهو مسلسل فاتن امل حربى تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل.

 

وتحدث عن شخصية فاتن امل حربى وهي شخصية بطلة المسلسل وتتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بعد مراجعة الأزهر الشريف وتغنى تتر مسلسل فاتن أمل حربى أنغام من كلمات الدكتور مدحت العدل والحان أحمد جمال العدل وتقول كلمات الأغنية انا مش ضعيفة وليا فى الحياة مطرح ومش قابلة اكون كومبارس على المسرح وقادرة زى ما انجرح اجرح.

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