ميدو يتحدى قبل مواجهة السنغال: المصريون لا يخافون.. والروح ستتغلب على الفنيات

تحدى أحمد حسام ميدو المنتخب السنغالي قبل مواجهة منتخبنا الوطني غدا في تصفيات كأس العالم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا حلم الكل يتفق عليه وهو الوصول لكأس العالم، منتخب السنغال منافس صعب وقوي، ولكن المصريين لم يخوضوا مواجهة مصيرية وهم خائفين".



أضاف: "المصريون لا يخافون، ولاعبي منتخب مصر لا يخافون، ورغم الفوارق الفنية لصالح المنتخب السنغالي بحكم الخبرات واحترافهم، ولكن الروح ستعوض تلك الفوارق من جانب لاعبي منتخب مصر".



وختم حديثه قائلا: "لاعبو أفريقيا يخشون ستاد القاهرة، وجماهير منتخب مصر وكذلك قلب لاعبي منتخب مصر، مهما تغيرت الأجيال منتخب مصر لديه لاعبين يلعبون بقلب وروح".