أبو العينين لمنتخب مصر: قلوب ودعوات 100 مليون مصري معكم لتحقيق النصر

حفّز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لاعبي منتخب مصر لكرة القدم قبل المباراة الهامة أمام منتخب السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، من خلال رسالة بثها للاعبين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال أبو العينين إن رجال مصر قادرون على التحدي .. بالروح والإصرار والجهد والأداء .. قادرون على تحقيق حلم المونديال .. وبث الفرحة وإسعاد ملايين المصريين.

وأضاف: "كلنا غدًا في ضهر منتخبنا الوطني .. وراء لاعبينا الأبطال .. هنشجع ونهتف في الإستاد والبيوت والشوارع للمنتخب .. ثقتنا في أبطالنا كبيرة بالفوز .. وقلوب ودعوات 100 مليون مصري معاكم لتحقيق النصر ".