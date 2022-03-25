أحمد عيد عبد الملك: السنغال ليس منتخبا مرعبا

وصف أحمد عيد عبد الملك محلل قناة ETC، ونجم الكرة المصرية السابق، مباراة مصر والسنغال بمواجهة "الحياة أو الموت" نظرا لأهميتها مطالبا اللاعبين بالقتال لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأضاف عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "السنغال ليست الفريق المرعب، تعادلنا معه في أسوأ الظروف التي مر بها منتخبنا، ومع ذلك وصلنا بالمباراة لضربات الترجيح، لكننا الأفضل".

وواصل لاعب الزمالك السابق: "الأفضل أن يكون إمام عاشور أساسيا في لقاء السنغال، والنني لاعب مظلوم وظلمه توهج صلاح في نفس الفترة الاحترافية التي يعيشها".

وأضاف عبد الملك: "أتعجب من انتقاد النني، هل يعقل أن نهاجم لاعب يقضى عامه السادس في الدوري الإنجليزي!!".

وأتم تصريحاته: "لا أتوقع أن يكون لمنتخب الغلبة الكاملة على الآخر، نحن نتحدث عن مواجهة بين أفضل فريقين في إفريقيا، والمباراة لن تنتهى في القاهرة، ويجب أن نتعظ من خروج إيطاليا على يد مقدونيا".