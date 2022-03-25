افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية 3 مساجد جديدة لتنضم إلى منظومة بيوت الله بالمحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، في إطار نشر دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة وأخلاق الرحمة والتعاون ونشر روح المحبة والاتحاد لدى الجميع.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في بيان، إن المساجد الجديدة التي جرى افتتاحها اليوم بالقليوبية هي عبدالعزيز هندي بقرية استنيت مركز كفر شكر ، ومسجد الرحمة بقرية عرب جهينة مركز شبين القناطر على مساحة 300 متر ، ومسجد النور بعزبة أبو جاد كفر منصور - مركز طوخ على مساحة 2000 متر.

من ناحية أخرى واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنتظام العمل بالمشروعات الجارية بقطاعات المحافظة .

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدن الخانكة والخصوص وقليوب وشبرا الخيمة لدفع الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ والوقوف على المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية بنطاق المحافظة، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وتكثيف العمالة للانتهاء من إزالة جميع المباني المتعارضة مع إنشاء طريق الخدمة قبل حلول شهر رمضان المبارك ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري .

جاء ذلك، في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظه القليوبية وذلك لما يمثله المشروع من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.