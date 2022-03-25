وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء وأحد أهم وسائل خدمة القرآن الكريم، وتتميز عبر تاريخها بقامات إذاعية متميزة صوتًا وعلمًا وأداء .

تاريخ عظيم من العطاء

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة القرآن الكريم بمناسبة الاحتفال بعيدها الثامن والخمسين، أن مصر خادمة للقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم وأن إذاعة القرآن الكريم أحد أهم أدواتها في ذلك، مشيدًا بما تقدمة إذاعة القرآن الكريم من تطوير في محتواها وبرامجها.

وشدد وزير الأوقاف على التعاون الكبير بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم الذي سيشهد خلال شهر رمضان برنامجين ومسابقة ، برنامج "خاطرة دعوية"، وبرنامج "رؤية" لوزير الأوقاف، كما سيشهد أهم مسابقة في الشهر الكريم وهي مسابقة "شهر القرآن" بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

الأوقاف تستقبل رمضان بأكثر من عشرين برنامجًا دعويًّا

وتستعد وزارة الأوقاف لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المعظم 1443هـ بأكثر من عشرين برنامجًا دعويًّا ومسابقة ثقافية ، من أهمها برنامج "رؤية" لوزير الأوقاف ، وبرنامج "ملتقى الفكر"، وبرنامج "سهرة رمضانية" ، ومسابقة "شهر رمضان" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ، ومسابقة "بناء الوعي" بالتعاون مع صحيفة الجمهورية .



توزيع (100) طن لحوم صكوك إطعام

في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام تنطلق يوم الأحد 27/ 3/ 2022م وحتى السبت 2/4/2022م بشائر الخير بتوزيع (100) طن من لحوم صكوك الإطعام إلى المحافظات الآتية:

(القليوبية- المنوفية- الجيزة- الدقهلية- الغربية- القاهرة- الفيوم- البحيرة- كفر الشيخ- بني سويف- الإسكندرية- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- شمال سيناء- الأقصر- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- البحر الأحمر- أسوان- الشرقية) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ انطلاق المشروع (290) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، كما سيتم توزيع 500 طن خلال شهر رمضان المعظم ، إضافة إلى نصف مليون شنطة سلع غذائية.

ويكون توزيع المائة طن لحوم خلال الأسبوع القادم على النحو التالي:

أولًا: يوم الأحد 27/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. القليوبية 3

2. المنوفية 2

ثانيًا: يوم الاثنين 28/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. الجيزة 4

2. الدقهلية 3

3. الغربية 3

ثالثًا: يوم الثلاثاء 29/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 4

2. الفيوم 3

3. البحيرة 3

4. كفر الشيخ 2

5. بني سويف 4

رابعًا: يوم الأربعاء 30/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. الإسكندرية 4

2. المنيا 4

3. أسيوط 4

4. سوهاج 4



خامسًا: يوم الخميس 31/3/2022م

م المحافظة الكمية

1. قنا 3

2. شمال سيناء 3

3. الأقصر 2

4. الإسماعيلية 2

5. بور سعيد 2

6. دمياط 2

7. السويس 2

سادسًا: يوم الجمعة 1/4/2022م

م المحافظة الكمية

1. الجيزة 4

2. الفيوم 3

3. أسيوط 2

4. مرسى مطروح 2

5. الوادي الجديد 2

6. البحر الأحمر 2

7. أسوان 2

سابعًا: يوم السبت 2/4/2022م

م المحافظة الكمية

1. المنيا 4

2. القاهرة 4

3. الإسكندرية 4

4. بني سويف 4

5. الشرقية 4