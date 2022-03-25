تعرف على أعراض تلف الموبينة وطريقة الحفاظ عليها

تعتبر الموبينة من الأجزاء الهامة في السيارة حيث أنها تعد الأساس الرئيسي للكهرباء بالمحرك، وتمثل أهمية كبيرة لأنها تستقبل الفولتات التي تصدر من البطارية وتحولها على عدد كبير من الفولتات التي تتجه إلى الإسبراتير والبوجيهات، مما يساهم في حرق البنزين والهواء داخل المحرك وعند تعرضها للتلف فقد يضر هذا بالسيارة.

تعرف على اعراض تلف الموبينة وطريقة الحفاظ عليها

أعراض تلف موبينة السيارة وطريقة اختبار سلامتها

1- وجود أصوات صادرة عن المحرك والتي يلاحظها قائد السيارة عند السير تعتبر من الأعراض التي تدل على تلف موبينة السيارة، كما أن بعد توقفها أيضا تصدر بعض الأصوات.

2- قلة أداء محرك السيارة وهذا قد يدل على التلف والعطل في الموبينة حيث أنها تؤثر على المحرك مما يقل من قدرته على آداء مهامه بشكل طبيعي، وهذا يؤدي إلى التقطيع أثناء السير وتوقف المحرك عن العمل لمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاث ثوان، ويعود إلى العمل سريعا مع التكرار من الممكن أن تتوقف السيارة فجأة.

نصائح للحفاظ على سلامة سيارتك

1- ظهور رائحة من الشكمان الذي يتواجد في أسفل السيارة، وظهور دخان باللون الأبيض أو الأسود.

2- الانخفاض في العزم أثناء القيادة بسبب عدم الحصول على الطاقة اللازمة، وهذا يكون بسبب التلف في الموبينة حيث يتم ملاحظة عدم الزيادة في السرعة عند الضغط على دواسة البنزين وهذا ما يسمى بالخمول في المحرك.

3- صعوبة تشغيل السيارة ويكون هذا ناتج عن وجود خلل في الملف الإبتدائي أو الثانوي، مما يؤدي إلى عدم وصول الطاقة الكهربائية إلى البوجيهات مما يؤدي إلى عدم تشغيل السيارة بالشكل المعتاد.