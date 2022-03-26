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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز سقارة: تنظيم 5 دورات تدريبية يستفيد منها 144 موظفا من المحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم السبت ،ورشتى عمل  متخصصتين لرفع كفاءة و قدرات الكوادر المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" ، الاولى: لرؤساء المراكز والمدن المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياه كريمة" ، وورشة العمل الثانية : لمنسقى وحدات حياه كريمة ومديرى التخطيط  بدواوين عموم المحافظات المستهدفة ويستفيد منهما 65 متدربا . 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن خطة العام الحالى لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضعت ضمن أولوياتها وعلى رأس أجندتها التدريبية اهمية وضرورة تدريب العاملين ومنسقي مبادرة " حياة كريمة " في جميع المحافظات بما يتماشي ويخدم خطة عمل الوزارة في المبادرة مشيراً الى أهمية التدريب في رفع كفاءتهم ومهاراتهم وضمان قدرتهم على تنفيذ أهداف  المبادرة فى  تحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل ، وتحقيق نقلة نوعية فى كافة الخدمات اللازمة للمواطنين بصورة مميزة ولائقة ، و إشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات ، لتصبح قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر . 

وفي نفس السياق ، أوضح اللواء محمود شعراوى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ينظم أيضاً في  الاسبوع الجاري  خلال الفترة من 27/ 3 إلى 31/ 3 / 2022 دورتين تدريبتين هما تنمية مديرى وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم ، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى ، فيما تستمر دورة أساسيات استخدام الحاسب والاوفيس "مستوى متقدم" ،  ويستفاد من هذه الدورات 79 متدرباً.

ومن ناحية أخرى احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة  الخميس الماضي ،بتخريج 81 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية هى : دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بصندوق التنمية المحلية ، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات ، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال تطبيق رؤية مصر 2030 وآليات تطبيق الحوكمة المحلية والشمول المالي ، و كما انتهت دورة إعداد مدربين (TOT) لمشروع "حياة كريمة" ، واستفاد منها 27 متدربا من جميع المحافظات .

مركز سقارة دورات تدريبية المحليات حياة كريمة

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