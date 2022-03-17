مركز سقارة يحتفل بتخريج 135 متدربا من العاملين بالمحليات

احتفل مركز التنمية المحلية،بسقارة بتخريج 135 متدرباً اجتازوا 4 دورات تدريبية هى: تنمية مهارات القيادات في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المخازن، ودورة الترجمة الصحفية باللغة الانجليزية، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية.

كما ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية جديدة لإعداد مدربين (TOT) لمشروع "حياة كريمة" وذلك لتدريب كافة القائمين علي مبادرة "حياة كريمة " بالمحافظات ويستفيد من هذه الدورة 27 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببذل المزيد من الجهد في تحقيق التنمية المتكاملة في جميع المحافظات المصرية من خلال برنامج "حياة كريمة" الذي يسعي إلي محاربة الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تتبع نهجاً للتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية التي تدير وحدات مبادرة "حياة كريمة " بالمحافظات والمراكز لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، حتي يستطيعوا إنجاز المهام الموكلة إليهم خلال المدي الزمني الذي حددته القيادة السياسية في مجالات تحسين الخدمات والتحول الرقمي وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق... أشار اللواء محمود شعراوي، الى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دوراته التدريبية للأسبوع الـ31 والتي تتضمن أيضاً 4 دورات تدريبية وهي: دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بصندوق التنمية المحلية، ودورة اساسيات استخدام الحاسب والاوفيس، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات ، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وآليات تطبيق الحوكمة المحلية والشمول المالي، ويستفيد منها 106 متدربين من جميع المحافظات .

خريجي الدورات التدريبية

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