نشرة أخبار العالم | إدانات عربية وعالمية ضد هجوم الحوثي على السعودية.. روسيا تدمر 117 هدفا عسكريا في أوكرانيا.. حظر تجوال جديد بـ كييف

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:

الجيش الروسي: تدمير 117 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال يوم واحد

أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاعدة وقود أوكرانية حيوية في منطقة نيكولايف، ضمن 117 هدفا عسكريا تم تدميره في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وأشار كوناشينكوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه باستخدام صاروخ أونيكس الموجه عالي الدقة تم تدمير قاعدة الوقود في منطقة نيكولايف والتي كانت تستخدم لإمداد مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية ضربت 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي فقط، وبينها منظومة دفاع جوي إس-300 و6 مراكز قيادية و3 أنظمة لإطلاق الصواريخ و9 مخازن للأسلحة والذخيرة ومخزنين للوقود، بالإضافة إلى 92 معقلا للقوات الأوكرانية والمليشيات القومية.

وقال المتحدث العسكري الروسي أيضا إن قوات الدفاع الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية و6 طائرات بدون طيار فوق بلدة فيشنيوفو، كما تم تدمير منظومة صواريخ توتشكا-يو قرب بلدة فاسيليفكا.



العاصمة الأوكرانية تفرض حظر تجوال جديد في جميع أنحاء المدينة

أعلنت العاصمة الأوكرانية /كييف/ فرض حظر تجوال جديد في المدينة؛ بهدف الحفاظ على أمن السكان على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال رئيس بلدية العاصمة /كييف/ فيتالي كليتشكو - في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن الحظر سيبدأ اليوم /السبت/ في تمام الساعة الـ 8 مساءً وسيستمر حتى الـ 7 صباح بعد غد /الإثنين/، موضحا أنه وفقا لقرار القيادة العسكرية، فإنه سيتم تعزيز حظر التجوال في /كييف/ والمنطقة مجددا.



وأضاف كليتشكو أنه لن يُسمح سوى للمركبات التي لديها تصاريح خاصة بالعمل خلال تلك فترة، كما أنه لن يُسمح لسكان المدينة الخروج إلى الملاجئ إلا عند انطلاق صفارات الإنذار.



وأشار إلى أن وسائل النقل العام والمتاجر والصيدليات ومحطات التزويد بالوقود لن تعمل خلال فترة حظر التجوال.

إدانات عربية وعالمية واسعة لهجوم الحوثي على المنشآت المدنية السعودية

إدانات عربية وعالمية واسعة لهجوم الحوثي على المنشآت المدنية والبترولية في المملكة استنكر العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الهجوم الإرهابي الحوثي على المنشآت المدنية في المملكة.

وأكدت تلك الجهات تضامنها التام مع المملكة ودعمها المطلق في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الولايات المتحدة تدين الهجمات بشدة



أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الهجمات التي شنّتها المليشيات الحوثية على المنشآت المدنية والنفطية في المملكة.

وقال "بلينكن" إن الولايات المتحدة تندد بشدة بهجمات الحوثي على المملكة، ومنها الهجوم على منشأة أرامكو في جدة.

تهديد الأمن

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن استمرار الاعتداءات واستهداف المنشآت المدنية ومحطات الطاقة، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار، وإضرارا بالاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.

وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير المسيرات، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

عمل جبان

ووصفت الكويت إطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة بالعمل الجبان.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه العملية الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت الذي يسعى فيه العالم لدعم استقرار تلك الإمدادات وضمان تدفقها، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

جاهزية ويقظة

كما استنكرت البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة.

وأشادت بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

وأكدت وقوف البحرين وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

الخارجية الأمريكية تدين الهجمات

أدانت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة هجوم المليشيا الحوثية على منشآت النفط والبنية التحتية في المملكة.

وأكدت أن هجمات الحوثيين على المملكة غير مقبولة، وأنها ستعمل مع شركائها في المنطقة لتعزيز الدفاعات، وأنها تعمل على مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب في اليمن.

عمل إرهابي

من جهته، قال البرلمان العربي إن استمرار هجمات الحوثي تجاه المملكة واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الإستراتيجية للعالم.

وأكد أن ما حدث يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي للأعمال الإرهابية، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ووقف إمدادها بالسلاح.

ممارسات إجرامية

إلى ذلك، ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بتمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها العدائية الإجرامية، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة لجمع الأشقاء اليمنيين للحوار من أجل دفع عملية السلام وحقن الدم اليمني.

وأكد أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تشيد بما يتحلى به تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات بين اليمنيين، وتقف إلى جانب المملكة وتدعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها، ومنشآتها الاقتصادية.

عمل تخريبي

وشددت قطر على أن استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجددت موقفها الثابت الرافض للعنف واستهداف المنشآت الحيوية مهما كانت الدوافع والأسباب.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكدت مصر خطورة مواصلة ميليشيا الحوثي هذه الأعمال العدائية التي تُعد تهديدًا جسيمًا ومباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة، فضلاً عما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وجدَّدت تأكيد وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلديّن الشقيقيّن.

بريطانيا تدين

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبشدة اعتداءات ‫الحوثيين على المواقع الحيوية في ‫المملكة، مؤكداً أن الاعتداءات تعرِّض حياة المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف.

يجب اتخاذ موقف دولي ضد الحوثيين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها للهجمات الحوثية ضد الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع بالمملكة.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات لمليشيات الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وحثت الإمارات المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة لوقف استهداف المليشيات الإرهـابية للأعيان المدنية.

تهدد استقرار المنطقة

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات، مشددةً على أنها تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.

بمساعدة إيرانية

من جانبه أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، الهجمات الحوثية التي شنت على البنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكداً أن الهجمات مُكنت بمساعدة إيرانية وبشكل واضح.

تنتهك القانون الدولي

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية في المملكة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.

إدانة بريطانية للهجمات

وأعرب القنصل البريطاني في المملكة سيف آشر عن تضامنه مع المملكة، قائلا: "جاء أصدقاؤنا السعوديون الليلة الماضية إلى القنصلية البريطانية في جدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، اليوم نقف مع أصدقائنا السعوديين تضامناً بعد هذا الهجوم الإرهـابي المروع".

جرائم إرهابية ممنهجة

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها للهجمات العدائية التي نفَّذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه عددٍ من المنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية في عددٍ من مناطق المملكة.

وندَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمواصلة المليشيا الحوثية جرائمها الإرهابية الممنهجة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلةً التزام التحالف العربي بقيادة المملكة بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وبالقانون والأعراف الدولية، والتزام قيادة التحالف بتلك القيم في سياق ما يلزم من الحكمة في التعامل مع هذه العمليات الإرهابية.

الجزائر تتضامن

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، بياناً أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة، وألحق أضرارًا ببعض المنشآت الاقتصادية، معبرة عن تضامنها التام، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة.

تصعيد خطير بالمنطقة

من جانبها أدانت السودان بأقوى العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه مناطق المملكة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا ويعرّض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.

وعدَّت وزارة الخارجية السودانية الهجمات بأنها تمثل تصعيدًا خطيرًا في المنطقة، يتطلب اليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية، مؤكدة موقف السودان الثابت والداعم للمملكة ضد كل ما يعرّض أمنها واستقرارها للخطر.