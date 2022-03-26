نشرة أخبار العالم: عاهل الأردن يستقبل السيسي وولي عهد أبوظبي والكاظمي.. أمريكا تعلن تزويد أوروبا بالغاز .. وارتفاع النفط بعد هجوم حوثي على السعودية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

في لقاء أخوي | ملك الأردن يستقبل الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي والكاظمي

استضاف ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، استقبل الملك عبدالله الثاني الزعماء في لقاء أخوي بالعقبة، حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

بايدن: الولايات المتحدة ستمد أوروبا بالغاز الطبيعي بديلا عن روسيا

في صفعة أمريكية لروسيا في ظل الحرب المشتعلة في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبيع الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، كجزء من خطة شاملة لخفض اعتماد القارة الأوروبية على موارد الطاقة الروسية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الجمعة "اليوم اتفقنا على خطة مشتركة لهذا الهدف، مع تسريع تقدمنا ​​نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة"، وأضاف بايدن أن المبادرة ستسعى أيضًا إلى تعظيم استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الطلب على الطاقة.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، ستشحن الولايات المتحدة 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الاتحاد الأوروبي هذا العام. كما أعلن الطرفان عن تشكيل فريق عمل مشترك سيعمل على تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي.

أسعار النفط ترتفع بعد هجوم حوثي على منشآت "أرامكو" في السعودية

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء، بعد هجوم صاروخي أصاب منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية.

وحسب وكالة "رويترز" ارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7 % إلى 119.92 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9 % إلى 113.34 دولار.

وكان خاما برنت، وغرب تكساس، قد انخفضا أكثر من 3 دولارات في وقت سابق، حسب الوكالة.

واتجهت أسعار النفط حو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ 3 أسابيع، حيث اتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 10 %، وغرب تكساس الوسيط 8 %.

السعودية.. شهود عيان: تصاعد دخان كثيف من مدينة جدة

قال شهود عيان الجمعة إن سحابة كثيفة من الدخان الأسود شوهدت تتصاعد في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر، حيث توجد العديد من المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو بحسب ماذكرت وسائل إعلام اردنية .

وشهدت المملكة العربية السعودية اليوم هجوم بعدد من الطائرات المفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي اتجاه المملكة.

وأفاد مصدر لوكالة رويترز بإصابة منشأة تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة في هجوم استهدفها.

ميدفيديف: الروس المعترضين على العملية العسكرية في أوكرانيا "خونة"

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، أن المواطنين المعترضين على العملية العسكرية في أوكرانيا "خونة".

وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، إن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ الهجوم في أوكرانيا، بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتن.

وانتقد الروس الذين اعترضوا على الغزو، وتابع: "يمكنك أن تكون غير راض عن بعض قرارات السلطات وتنتقد السلطات. هذا أمر طبيعي. لكن لا يمكنك أن تتخذ موقفا ضد الدولة في مثل هذا الوضع الصعب لأن هذه خيانة".

تقدم كبير.. واشنطن تعلن تطورا جديدا في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

أعلن مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن تقدما كبيرا أُحرز في حل عدد كبير من القضايا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في مفاوضات فيينا.

وقال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأمريكية ​نيد برايس​، الثلاثاء الماضي، أن الأمر يعود لإيران الآن لاتخاذ قرارات "صعبة" من أجل إحياء الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، موضحا أنه بعد نحو سنة من المفاوضات "المسؤولية تقع على ​طهران​ لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة".

وكانت صحيفة "​وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت ​عن دبلوماسيين غربيين، في وقت سابق، أن الجهود المبذولة لإحياء ​الاتفاق النووي​ لعام 2015 تتوقف الآن على "ما قد يكون القضية الأكثر حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات"، وهي "ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف ​الحرس الثوري​ الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".

روسيا: لا اتفاق مع أوكرانيا دون نزع سلاحها واعترافها بالقرم ودونيتسك ولوجانسك

أكد رئيس وفد التفاوض الروسي مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أن المفاوضات بين الطرفين لن تسفر عن أي اتفاق دون موافقة أوكرانيا على نزع سلاحها واعترافها بتبعية شبه جزيرة القرم للسيادة الروسية واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، أن المواطنين المعترضين على العملية العسكرية في أوكرانيا "خونة".

وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، إن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ الهجوم في أوكرانيا، بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتن.

روسيا: حققنا أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا وانتقلنا للثانية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تحقيق الأهداف الأولية للعملية العسكرية في أوكرانيا، موضحة أنه سيتم التركيز من الآن فصاعدا على "تحرير دونباس" شرق أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرجي رودسكوي: "تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير.. ما يسمح بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي، وهو تحرير دونباس"، شرق أوكرانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يشير هذا الإعلان على ما يبدو إلى أن روسيا ربما تتحول إلى أهداف محدودة أكثر، بعدما واجهت مقاومة أوكرانية شرسة في الشهر الأول من الحرب.