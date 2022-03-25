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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الولايات المتحدة ستمد أوروبا بالغاز الطبيعي بديلا عن روسيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبيع الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، كجزء من خطة شاملة لخفض اعتماد القارة الأوروبية على موارد الطاقة الروسية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الجمعة "اليوم اتفقنا على خطة مشتركة لهذا الهدف، مع تسريع تقدمنا ​​نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة"، وأضاف بايدن أن المبادرة ستسعى أيضًا إلى تعظيم استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الطلب على الطاقة.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، ستشحن الولايات المتحدة 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الاتحاد الأوروبي هذا العام. كما أعلن الطرفان عن تشكيل فريق عمل مشترك سيعمل على تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي.

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وستعمل المفوضية الأوروبية أيضًا مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان قدرتها على تلقي حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الإضافي حتى عام 2030 على الأقل، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وتزامن هذا الإعلان مع تعهد الحكومة الألمانية بوقف جميع مشتريات النفط والفحم الروسي بنهاية العام الجاري، ووقف جميع واردات الطاقة الروسية بشكل كامل بحلول منتصف عام 2024.

وعلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على الإعلان بالقول إن برلين لا تؤيد فرض حظر فوري على الطاقة الروسية بسبب الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالاقتصاد الأوروبي على المدى القصير.

وأعرب الوزير الألماني عن امتنانه للشركات الألمانية التي تشارك في الحد من استخدام موارد الطاقة الروسية، وقال: "إنني ممتن للشركات (في ألمانيا) التي تشارك بالفعل خطوة بخطوة في تنفيذ الحظر".

وفي وقت سابق، فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو.

وفي ظل العقوبات الغربية، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

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