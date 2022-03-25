روسيا: حققنا أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا وانتقلنا للثانية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تحقيق الأهداف الأولية للعملية العسكرية في أوكرانيا، موضحة أنه سيتم التركيز من الآن فصاعدا على "تحرير دونباس" شرق أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرجي رودسكوي: "تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير.. ما يسمح بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي، وهو تحرير دونباس"، شرق أوكرانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يشير هذا الإعلان على ما يبدو إلى أن روسيا ربما تتحول إلى أهداف محدودة أكثر، بعدما واجهت مقاومة أوكرانية شرسة في الشهر الأول من الحرب.

وفي وقت سابق، ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن القوات الروسية "حررت" 93% من أراضي جمهورية لوجانسك، و54% من أراضي دونيتسك، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في ماريوبول.

على جانب آخر، اعترفت روسيا بأن 1351 من جنودها لقوا حتفهم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، متهمة الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان الروسي "خلال العملية العسكرية الخاصة، مات 1351 جندياً وأصيب 3825 آخرون".

ولم يعلن الجيش الروسي رقما رسميا لعدد القتلى والجرحى منذ مطلع مارس الجاري، في حين يقول الجيش الأوكراني إن نحو 15 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في المعارك.

وكانت روسيا أعلنت تدمير أكبر موقع لتخزين الوقود للجيش الأوكراني، الذي يقع خارج كييف، وذلك في هجوم صاروخي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، أن الضربة وقعت، مساء الخميس، باستخدام صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر.

وأضاف المسؤول الروسي أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في وسط البلاد.