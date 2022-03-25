في لقاء أخوي| ملك الأردن يستقبل الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي

استضاف ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، استقبل الملك عبدالله الثاني الزعماء في لقاء أخوي بالعقبة، حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وذكر البيان أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.