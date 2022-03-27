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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند المكاوي تجسد دور شقيقة خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوي

هند المكاوي
هند المكاوي

انضمت الفنانة  الشابة هند المكاوي  إلى المسلسل الدرامي الجديد “راجعين يا هوى” للنجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتلعب هند دور شقيقة خالد النبوي خلال أحداث العمل ؛ الذي سيشهد العديد من المفاجآت .

ويكثف المخرج محمد سلامة ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعة يوميًا لأبطاله للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

تفاصيل مسلسل راجعين ياهوى:


مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي. 
المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

هند المكاوي راجعين يا هوي خالد النبوى شقيقة خالد النبوي الفنانة هند المكاوي

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