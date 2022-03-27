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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-3-2022، بعد أن انخفض بمقدار 9 قروش أمس.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.24 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.25 جنيه للشراء و 18.35 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك، بلوم"

وسجل سعر الدولا نحو 18.26 جنيه للشراء و 18.36 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس،العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي المتحد،البركة".
وسجل سعر الدولار في نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، مصر، الأهلي".

أعلي سعر لـ الدولار


وبلغ أعلي سعر لـ الدولار في مصر أبوظبي الإسلامي مسجلا 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Estate

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