سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-3-2022، بعد أن انخفض بمقدار 9 قروش أمس.



وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.24 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.25 جنيه للشراء و 18.35 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك، بلوم"

وسجل سعر الدولا نحو 18.26 جنيه للشراء و 18.36 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس،العقاري المصري العربي".



وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي المتحد،البركة".

وسجل سعر الدولار في نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، مصر، الأهلي".

أعلي سعر لـ الدولار



وبلغ أعلي سعر لـ الدولار في مصر أبوظبي الإسلامي مسجلا 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.