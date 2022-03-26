دراسة توضح اختلاف أعراض السكري بين الرجل والمرأة

كشفت دراسة حديثة أن أعراض السكري تختلف بين الرجل والمرأة بسبب الفرق في طريقة تخزين الجسم للدهون بين الجنسين.

وبينت الدراسة التى أجريت بجامعة كونكورديا أن الاكتشاف الجديد سوف ينعكس على طرق علاج مرض السكري في المستقبل ويجعلها تختلف حسب جنس المريض.

كشفت الباحثتان كيري ديلاني وسيلفيا سانتوسا أيضا في بحث آخر نشر في دورية “أوبيسيتي ريفيو” طرق تطور مرض السكري.

قالت كيري ديلاني، أن الرجال والنساء يخزنون الدهون في أماكن مختلفة من الجسم،و مرض السكري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدهون خاصة منطقة البطن حيث تخزن الدهون عند النساء تحت الجلد مباشرة أما عند الرجال فتخزن حول الأعضاء وتسمى الدهون الحشوية.



واضافت"كيري" أن البحث قد وجد أن الدهون تظهر سمات عند الرجال مختلفة عن الموجودة لدى النساء وتنمو بشكل مختلف بين الجنسين وتتفاعل مع الجهاز المناعي والالتهابي بطرق مختلفة حيث تتمدد الأنسجة الدهنية عند الرجال لأن الخلايا الدهنية تنمو في الحجم لكن لدى النساء تتكاثر هذه الخلايا وتزيد فى العدد.



وأشارت “كيري” إلى أن هذا النمط فى تخزين الدهون يتغير مع فقدان هرمون الأستروجين عند بلوغ سن اليأس عند المرأة وهذا يفسر سبب تعرض الرجال للإصابة بمرض السكر في سن مبكرة عن النساء.