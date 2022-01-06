خمسة أطعمة يجب تجنبها لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وفقدان دهون البطن

ليس السكر فقط هو الذي يمكن أن يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم .

هناك عدد من الأطعمة التي تخلق الجلوكوز بعد تناولها. قد تبدو هذه الأطعمة اليومية في بعض الأحيان صحية ، ولكنها قد تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وفقا لموقع express

خمسة أطعمة غنية بالسكر يجب تجنبها



المفتاح موجود في الاسم: الأطعمة السكرية هي سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، لكنها ليست دائمًا بهذه السهولة.

تعتبر الكربوهيدرات المُعالجة أيضًا خطرة جدًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه عندما يقوم الجسم بتفكيك الكربوهيدرات ، فإنه ينتج الجلوكوز الذي يتم امتصاصه بعد ذلك عن طريق مجرى الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

هذه خمسة أطعمة تشتهر بالتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم .

الزبادي الحلو

غالبًا ما يمكن تعبئة الزبادي بالفواكه المليئة بالسكر ، لذا تأكد من التحقق من الملصق بعناية.

بشكل عام ، يعتبر الزبادي اليوناني العادي خيارًا أفضل لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ولكنه غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

فاكهة مجففة

لسوء الحظ ، عندما يتم تجفيف الفاكهة ، يصبح محتواها من السكر أكثر تركيزًا.

الزبيب ، على سبيل المثال ، يمكن أن يحتوي على كربوهيدرات أكثر بأربعة أضعاف من العنب.

الفواكه الطازجة منخفضة السكر مثل التوت الطازج أو التفاح الصغير بديل أفضل بكثير.

رقائق

البطاطس غنية بالكربوهيدرات بالفعل ، لكن قليها في الزيت النباتي يجعلها غير صحية.

استبدل رقائق البطاطس المقلية بجزء من البطاطا المقلية المشوية.

حبوب الإفطار السكرية

تحتوي بعض الحبوب على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات ، بالإضافة إلى أنها توفر لك القليل جدًا من البروتين.

استبدل الحبوب السكرية بوجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على البروتين ، مثل عجة البيض ، لتحافظ على شعورك بالشبع لفترة أطول.

خبز ابيض

يمكن أن يؤدي تناول أي شيء يحتوي على الدقيق الأبيض المكرر إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

يحتوي الخبز الأبيض المعالج أيضًا على مستويات منخفضة من الألياف: يعد الخبز الكامل الغني بالألياف خيارًا أفضل.