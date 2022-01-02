استشاري ذكورة: 75% من مرضى السكري يصابون بضعف الانتصاب

قال أحمد العياشى استشارى الذكورة والعقم، إن السكر وعلاقته بالضعف الجنسي محور مهم لافتا إلى أن 75% من مرضى السكري يصابون بضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة وذلك فى مراحل عمرية مختلفة .

ولفت أحمد العياشى، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، إلى أن حوالى 25% من مرضى السكر يتم اكتشاف مرضهم وتشخيص أعراضهم فى عيادات الذكورة وتكون شكوى المريض بإصابته بضعف الانتصاب ويطلب منه الطبيب عمل تحليل سكر تراكمى.



وأشار أحمد العياشى، إلى أن استشارى الذكورة يصنف حوالى 25% من مرضى السكرى أما النسبة المتبقية تعانى من ضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة حسب درجة إصابة الشخص بمرض السكرى والذى يعتمد على الاستعداد الجيني لحدوث مضاعفات من مرض السكري حسب الاستعداد الوراثى ، درجة ضبط قياس السكر فى الدم.

ونوه أحمد العياشى ، أن وجود دوالى فى مرحلة المراهقة يمكن أن يؤثر على نمو الخصية أو البلوغ أو على قدرته الإنجابية .



وأضاف أحمد العياشى أنه إذا أصيب الطفل فى مرحلة المراهقة بمرض الدوالي لابد وأن يتابع مع متخصص، منوها إلى أنه من الممكن أن يحدث رفض طبي لشخص في الكلية العسكرية سواء شرطة أو جيش بسبب نفس الدوالى، ونفس المرض يؤدي به إلى الإعفاء الطبى من الخدمة العسكرية.