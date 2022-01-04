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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة جديدة تفيد في العلاج وتمنع النوبات القلبية لدى مرضى السكري

السكر
السكر

دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد بيكر للقلب والسكري وجامعة موناش يمكن أن تساعد في الإبلاغ عن العلاج والوقاية من الأحداث الخطيرة مثل النوبة القلبية أو الوفاة لدى مرضى السكري المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.
 

بحسب ما نشره موقع medical press، إن الروابط المخيفة بين مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضحة ، وتظهر هذه الدراسة الأخيرة ، لأول مرة ، إمكانات مثبط SGLT2 داباجليفلوزين لتثبيت اللويحات الضعيفة في مرضى السكري لمنع تمزق اللويحة والنوبة القلبية.

توفر هذه الدراسة قبل السريرية ، التي قادها الدكتور يونغ تشيه تشين من معهد بيكر والبروفيسور كارلينز بيتر والأستاذة بجامعة موناش كارين جانديليت دهم ، والتي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، مزيدًا من الأسباب المنطقية لاستخدام داباغليفلوزين - الأول من هذه الفئة الجديدة من الأدوية الخافضة للجلوكوز التي سيتم توفيرها في أستراليا - من قبل المتخصصين الصحيين بما في ذلك الأطباء وأخصائيي الغدد الصماء وأطباء القلب.

الأهم من ذلك ، توفر الورقة إثباتًا للمفهوم لاختبار قدرة تثبيت البلاك لهذا الدواء والأدوية الأخرى المضادة للسكري.

يقول البروفيسور بيتر ، وهو طبيب قلب متخصص في علاج المرضى الذين يعانون من النوبات القلبية ، إن التأثيرات على استقرار الترسبات التي تظهر في هذه الدراسة مع داباغليفلوزين يمكن أن تفسر ، جزئيًا على الأقل ، الحد من أحداث القلب والأوعية الدموية التي لوحظت في مرضى السكري الذين عولجوا بهذا الدواء.

يقول البروفيسور جانديليت دهم ، وهو طبيب سريري متخصص في علاج مرضى السكري ، أن مرض السكري معروف بقدرته على تسريع تصلب الشرايين (تراكم الدهون في الشريان) وزيادة عدم استقرار اللويحات ، مما قد يؤدي إلى تمزق اللويحات والنوبة القلبية ، لذلك لدرجة أن مرض الشريان التاجي المتسارع لدى مرضى السكري أصبح السبب الرئيسي للوفاة المبكرة وزيادة معدلات الاعتلال في جميع أنحاء العالم.

مع وجود حاجة كبيرة غير ملباة حول تصلب الشرايين المتسارع لمرض السكري وتحديد أهداف واستراتيجيات علاجية جديدة ، تأتي هذه الورقة البحثية الأخيرة وسط اهتمام عالمي قوي بهذه الفئة الجديدة من الأدوية.

بينما ظهرت مثبطات SGLT2 كفئة علاجية جديدة لخفض نسبة الجلوكوز في الدم ، فقد أظهرت العديد من التجارب السريرية فعالية تأثير خفض الجلوكوز لمثبطات SGLT2 بالإضافة إلى تحسين نتائج القلب والأوعية الدموية.

يقول البروفيسور بيتر: "مع زيادة إضافة بعض الأدوية المضادة للسكري إلى السجل القياسي لأطباء القلب ، توفر هذه الدراسة الأخيرة مزيدًا من الدعم لإمكانية أن تلعب مثبطات SGLT2 دورًا محوريًا في منع عدم استقرار اللويحات ، والأحداث القلبية الوعائية".

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية لاختبار فعالية هذا الدواء فيما يتعلق باستقرار اللويحة ، يقول الأستاذان جاندليت دهم وبيتر إن النتائج واعدة للغاية وتعطي وزناً لفوائد القلب والأوعية الدموية التي تظهر خارج السيطرة على الجلوكوز.

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