احترسي من أسباب نزيف الأنف أثناء الحمل

تعاني أغلب السيدات الحوامل من أعراض مثل تقلبات المزاج وغثيان الصباح وآلام الجسم، أحد أعراض الحمل الشائعة هو نزيف الأنف أو الرعاف ، والذي يصيب واحدة من كل خمس نساء. على الرغم من أنه لا يشكل أي مخاطر في الفترة المحيطة بالولادة (خطر على الأم والطفل) ، فكن حذرًا من عدم النزيف كثيرًا والحصول على علاج ذاتي أو رعاية في المستشفى ، اعتمادًا على الشدة.

يناقش هذا المنشور الأسباب المختلفة لنزيف الأنف أثناء الحمل.

ما الذي يسبب نزيف الأنف أثناء الحمل؟

خلال فترة الحمل ، يمر جسمك بالتغييرات التالية ، مما يزيد من خطر حدوث نزيف الأنف الطفيف.

يزداد حجم الدم لديك بنسبة 50٪ (خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى) ، مما يعني مضاعفة تدفق الدم في الجسم. هذا يتسبب في تمدد الأوعية الدموية. نظرًا لأن فتحات الأنف تحتوي على أوعية دموية صغيرة ، فإن ضغط الدم الزائد يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تمزق الأوعية الدموية الأنفية ونزيفها.

التغيرات في المستويات الهرمونية للإستروجين والبروجسترون.

هرمون النمو المشيمي ، الذي ينظم التأثيرات الجهازية مثل توسع الأوعية (توسيع الأوعية الدموية)

التغيرات المناعية المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى فرط حساسية الأنف

إلى جانب التغيرات الفسيولوجية ، يمكن أن تؤدي الحالات والأمراض التالية أيضًا إلى حدوث نزيف في الأنف أثناء الحمل.

التعاقد مع نزلات البرد ، التهاب الجيوب الأنفية، والتهابات، أو الحساسية يمكن أن الأغشية المخاطية الأنفية تجف وغضب وتسبب الأوعية الدموية الأنفية لتعطيل وتنزف.

يصيب التهاب الأنف أثناء الحمل حوالي 20٪ من جميع حالات الحمل ويسبب احتقان الأنف (انسداد الأنف) وتقطير الأنف وسيلان الأنف. وبالتالي ، فإن نفخ أنفك باستمرار يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف.

حالات طبية معينة ، مثل ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) أو تسمم الحمل أو اضطرابات التخثر

ظروف الطقس البارد ، أو الهواء الجاف ، أو التكييف الشديد ، مما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية

نادرًا (ما يقرب من 5٪ من جميع حالات الحمل) ، قد يتسبب ورم الحمل ( الورم الحبيبي القيحي ) أيضًا في حدوث نزيف في الأنف. تتشكل هذه الحالة غير المسببة للسرطان عادةً في اللثة بسبب التقلبات الهرمونية أثناء الحمل ولكنها قد تتشكل أيضًا في الأنف.

في بعض الأحيان ، قد يحدث نزيف في الأنف أثناء الحمل أيضًا بسبب.

زيادة خطر حدوث نزيف ما بعد الولادة

ورم وعائي أنفي (ورم صغير غير سرطاني في الأنف)

اعتلالات التخثر المرتبطة بالحمل (اضطرابات تخثر الدم)

تناول الأسبرين أو مضادات التخثر الأخرى (مميعات الدم)

علاجات الأنف الستيرويدية.



مصدر المعلومات موقع هيلثي.